В Австрії не продаватимуть дешево авіаквитки та можуть заборонити короткі перельоти

Австрія, яка почала послаблювати карантин з 14 квітня, заборонить продавати дешеві авіаквитки через те, що авіаперельоти забруднюють навколишнє середовище. Ціна квитка на літак в Австрії повинна бути не меншою ніж 40 євро, що дорівнює фактичним витратам на переліт.

Рішення ухвалили в понеділок, 8 червня.

Міністр з питань клімату, навколишнього середовища, енергетики, мобільності, інновацій і технологій Леоноре Гевесслер назвала цей крок протистоянням "соціального і природоохоронного демпінгу" (демпінг - продаж товарів нижче ринкових цін, - ред.).

Крім того, пасажири, які планують долати літаком відстані менш ніж 350 км, повинні будуть доплатити ще 30 євро податку.

В подальшому в Австрії взагалі можуть заборонити короткі перельоти тривалістю менше трьох годин, за умови, якщо існує альтернативний швидкий маршрут поїздом.

Як повідомляли Українські новини, з 4 червня Австрія зніме "коронавірусні" обмеження на кордонах з усіма ближніми країнами, крім Італії.

Також багато країн Європи все ж відкриють кордони влітку.