Киянам радять не виходити з дому через задимлення в місті. Як вберегти себе

Жителям Києва рекомендують менше перебувати на свіжому повітрі та за можливості не виходити з дому через пожежі в Дарницькому районі. У деяких районах спостерігається задимлення через горіння торфовищ та підвищення вмісту шкідливих речовин в повітрі. Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації . Триває гасіння пожежі на вулиці Колекторній, загальна площа загоряння - 2000 квадратних метрів, вогонь перекинувся на торфовища. "Відкритого вогню немає. Триває гасіння окремих осередків тління із залученням спеціальної інженерної техніки", - йдеться в повідомленні. У зв'язку з задимленістю киянам рекомендують: обмежити перебування на відкритому повітрі. Дітям і вагітним жінкам слід відмовитися від тривалих прогулянок тримати вікна закритими, особливо вночі і рано вранці. При відкритті вікон завішувати кватирки вологою тканиною і періодично її міняти включити системи кондиціонування та очищення повітря проводити вологе прибирання, корисно поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих. Рекомендується пити підсолену і мінеральну лужну воду, кисломолочні напої (знежирене молоко, молочну сироватку), соки, мінералізовані напої, киснево-білкові коктейлі НЕ гуляти під дощем, а якщо потрапили під дощ - за першої можливості прийняти душ якщо у вас з'явилася задишка, кашель або безсоння, необхідно звернутися до лікаря Як повідомляли Українські Новини, минулого тижня під Києвом горів військовий поліогн. Його вдалося загасити силами військових і рятувальників. Крім того, пожежа з чорним димом сталася в Київській області недалеко від однієї з АЗС.