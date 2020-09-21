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21 вересня 2020, понеділок, 12:27 28
Суспільство 2020-09-21T14:15:03+03:00
Українські Новини
Киянам радять не виходити з дому через задимлення в місті. Як вберегти себе

Киянам радять не виходити з дому через задимлення в місті. Як вберегти себе

Ольга Фандорина
задимлення, забруднення повітря, Пожежа в Києві, торф'яники
Смог. Фото: Kolomiiets Dmytro
Смог. Фото: Kolomiiets Dmytro

Жителям Києва рекомендують менше перебувати на свіжому повітрі та за можливості не виходити з дому через пожежі в Дарницькому районі. У деяких районах спостерігається задимлення через горіння торфовищ та підвищення вмісту шкідливих речовин в повітрі.

Про це йдеться в повідомленні  Київської міської державної адміністрації .

Триває гасіння пожежі на вулиці Колекторній, загальна площа загоряння - 2000 квадратних метрів, вогонь перекинувся на торфовища.

"Відкритого вогню немає. Триває гасіння окремих осередків тління із залученням спеціальної інженерної техніки", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з задимленістю киянам рекомендують:

  • обмежити перебування на відкритому повітрі. Дітям і вагітним жінкам слід відмовитися від тривалих прогулянок
  • тримати вікна закритими, особливо вночі і рано вранці. При відкритті вікон завішувати кватирки вологою тканиною і періодично її міняти
  • включити системи кондиціонування та очищення повітря
  • проводити вологе прибирання, корисно поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря
  • збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих. Рекомендується пити підсолену і мінеральну лужну воду, кисломолочні напої (знежирене молоко, молочну сироватку), соки, мінералізовані напої, киснево-білкові коктейлі
  • НЕ гуляти під дощем, а якщо потрапили під дощ - за першої можливості прийняти душ
  • якщо у вас з'явилася задишка, кашель або безсоння, необхідно звернутися до лікаря

Як повідомляли Українські Новини, минулого тижня під Києвом горів військовий поліогн. Його  вдалося загасити  силами військових і рятувальників.

Крім того,  пожежа з чорним димом сталася в Київській області недалеко від однієї з АЗС.

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