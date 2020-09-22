Носіння окулярів може знизити ризик зараження коронавірусом, - дослідження

В Китайській Народній Республіці (КНР) провели дослідження, яке показало, що окуляри помітно знижують вірогідність заразитися COVID-19 у той час, як фахівці з Університету Дьюка в Бразилії заявили про можливість лихоманки денге підвищувати стійкість організму до коронавірусу нового типу

Як передають Українські Новини, видання SlashGear повідомляє, що результати відповідного дослідження були опубліковані напередодні в JAMA Opthalmology.

Предмети і частини тіла, на яких можуть осідати частки вірусу SARS-CoV-2, є не єдиним джерелом передачі небезпечного захворювання: краплі та аерозолі, що знаходяться в повітрі, також можуть стати причиною інфікування.

Нещодавно фахівці з КНР провели дослідження, в ході якого виявили взаємозв'язок між носінням окулярів і значно низьким рівнем зараження коронавірусом.

Фахівці використовували дані про 276 пацієнтів з COVID-19, які проходили лікування в одній з лікарень міста Суйчжоу на сході Китаю.

Вчені відзначили, що в той час, як 31,5% населення даного регіону країни носили окуляри, лише 5,8% з майже 300 пацієнтів виявилися в даній групі. Це підкреслює різницю в рівні інфікування між тими, хто носив окуляри, і тими, хто їх не носив.

Відзначається, що дане дослідження не може стверджувати, що носіння окулярів було вирішальним фактором і призвело до меншої кількості випадків зараження коронавірусів. Проте зв'язок між ними є багатообіцяючою.

Як повідомляли Українські Новини, фахівці Центрів з контролю і профілактики захворювань США (CDC) оновили рекомендації щодо стримування коронавірусу і радять використовувати для цього очисники повітря.

Крім того, японський виробник світлового обладнання Ushio Inc. показав ультрафіолетову лампу Care 222, здатну вбивати коронавірус.

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