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  • У США майже 200 осіб заразилися і ще 7 померли COVID-19 після весільної церемонії
16 вересня 2020, середа, 20:04 7
Америка 2020-09-16T21:45:02+03:00
Українські Новини
У США майже 200 осіб заразилися і ще 7 померли COVID-19 після весільної церемонії

У США майже 200 осіб заразилися і ще 7 померли COVID-19 після весільної церемонії

Константин Долгий
США, Свадьба, Коронавірус, Спалах коронавірусу, Коронавірус в США, Пандемія коронавірусу
Весілля під час коронавірусу. Фото: pexels
Весілля під час коронавірусу. Фото: pexels

В Сполучених Штатах Америки весільна церемонія стала причиною масштабної спалаху COVID-19 у той час, як в Національній академії наук спрогнозували 50 смертей від коронавірусу щодня вже після 18 вересня.

Про це в середу, 16 вересня, пише агентство Associated Press, передають Українські Новини.

Інцидент стався в місті Міллінокет американського штату Мен в серпні 2020 року. Тоді у весільній церемонії взяли участь кілька десятків людей. В результаті спалаху коронавірусу, яка пов'язана з церемонією, вже захворіли як мінімум 175 осіб.

Згідно з даними місцевих громадської охорони здоров'я, як мінімум 7 осіб з числа заражених на весіллі - померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією COVID-19.

Відзначається, що через місяць після весілля в різних регіонах штату і раніше виявляються спалахи захворювання, які мають пряме відношення до весільної церемонії в Міллінокет.

Як повідомляли Українські Новини, 15 вересня кількість нововиявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 2 958 до 162 660, кількість померлих від захворювання збільшилася на 76 осіб до 3 340.

Тим часом у Рівненській області вперше підтвердили повторне зараженню коронавірусом нового типу SARS-CoV-2.

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