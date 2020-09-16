У США майже 200 осіб заразилися і ще 7 померли COVID-19 після весільної церемонії

В Сполучених Штатах Америки весільна церемонія стала причиною масштабної спалаху COVID-19 у той час, як в Національній академії наук спрогнозували 50 смертей від коронавірусу щодня вже після 18 вересня.

Про це в середу, 16 вересня, пише агентство Associated Press, передають Українські Новини.

Інцидент стався в місті Міллінокет американського штату Мен в серпні 2020 року. Тоді у весільній церемонії взяли участь кілька десятків людей. В результаті спалаху коронавірусу, яка пов'язана з церемонією, вже захворіли як мінімум 175 осіб.

Згідно з даними місцевих громадської охорони здоров'я, як мінімум 7 осіб з числа заражених на весіллі - померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією COVID-19.

Відзначається, що через місяць після весілля в різних регіонах штату і раніше виявляються спалахи захворювання, які мають пряме відношення до весільної церемонії в Міллінокет.

Як повідомляли Українські Новини, 15 вересня кількість нововиявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 2 958 до 162 660, кількість померлих від захворювання збільшилася на 76 осіб до 3 340.

Тим часом у Рівненській області вперше підтвердили повторне зараженню коронавірусом нового типу SARS-CoV-2.

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