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  • Лихоманка денге може забезпечити деякий імунітет проти коронавірусу, - вчені
22 вересня 2020, вівторок, 13:30 5
Наука 2020-09-22T13:55:24+03:00
Українські Новини
Лихоманка денге може забезпечити деякий імунітет проти коронавірусу, - вчені

Лихоманка денге може забезпечити деякий імунітет проти коронавірусу, - вчені

Константин Долгий
Коронавірус, Covid-19, Лихоманка денге
Вчені. Фото: psychologos.ru
Вчені. Фото: psychologos.ru

В Бразилії медики виявили зв'язок між спалахами COVID-19 і лихоманки денге у той час як фахівці американської CDC оновили рекомендації щодо стримування коронавірусу в закритих приміщеннях. Про це пише Reuters, передають Українські Новини.

Під час дослідження, яке провів професор Мігель Ніколеліс з Університету Дьюка вдалося з'ясувати, що місця з низьким показником захворюваності на коронавірус були місцями, які протягом останніх років пережили інтенсивні спалахи лихоманки тенге.

"Це відкриття дозволяє розглядати інтригуючу можливість імунологічної реактивності між серотипамі флавивирусов денге і SARS-CoV-2", - йдеться в тексті дослідження.

За словами Ніколеліс, якщо ця гіпотеза виявиться вірною, то це може означати, що імунізація людини вакциною від лихоманки денге може забезпечити певний рівень захисту від нового коронавірусу.

Вчений зазначив, що він і його команда наткнулися на відкриття випадково під час дослідження того, як коронавірус поширюється територією Бразилії.

Станом на 22 вересня, Бразилія займає третє місце в світі за кількістю підтверджених випадків коронавірусу. З початку пандемії зараження виявили у більш ніж 4,5 млн осіб.

Як повідомляли Українські Новини, під час вивчення коронавірусної інфекції COVID-19 вчені з Великобританії змогли виділити шість основних за симптомами та ознаками форм цього захворювання.

Також повідомлялося, що фахівці з США виявили здатність коронавірусу SARS-CoV-2 проникати в тканини головного мозку і використовувати нейрони для копіювання самого себе.

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