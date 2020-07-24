В Одесі поліція ловила мавп, які втекли із зоопарку

У той час, як у Києві зоопарк відвідали більш як 7 тис. осіб, в Одесі відвідувачі місцевого звіринця могли спостерігати незвичайне видовище – трьох втікачів павіанів, яких ловить поліція.

Про це повідомляє видання "Думська" з посиланням на директора установи Ігоря Бєлякова.

З клітки змогли вибратися ватажок, молодий самець і самочка. Одного примата спіймали відразу. Ще одну мавпу спіймали на території зоопарку. А третій вдалося втекти на територію трамвайного депо.

Для її затримання службовці зоопарку викликали поліцію і рятувальників, які зловили втікача.

У повідомленні говориться, що павіанів вдалося зловити тільки з допомогою транквілізатора, але їм відразу ввели антидот, і тварини не постраждали.

В порядку також люди. Мавпи не завдали їм шкоди.

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Як повідомляли Українські Новини, Київський зоопарк реконструювали. Серед реконструйованих споруд: будівлі північної вхідної групи з адміністративною будівлею, касами і тераріумом, павільйон спільних експозицій Нової Гвінеї, Мадагаскару, острова Комодо з відкритими вольєрами, наземний гараж площею 11 473,26 кв. м.