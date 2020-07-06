В Швейцарії тигриця вбила жінку на очах у відвідувачів зоопарку

Тоді як нещодавно в тигриці в США виявили коронавірус, амурська тигриця напала і вбила працівницю зоопарку в Швейцарії на очах відвідувачів і працівників зоопарку. Про це пише BBC Україна з посиланням на зоопарк Цюріха.

Персонал кинувся на допомогу і врешті-решт вдалося витягнути тигра з клітки, але 55-річна жінка загинула на місці.

Зараз ведеться розслідування, щоб встановити, чому працівниця була в клітці одночасно з твариною.

"На жаль, вся допомога надійшла занадто пізно", — повідомила прес-секретар поліції Цюріха Джудіт Ходл.

"Висловлюємо наше співчуття родичам жертви", — заявив директор зоопарку Северин Дрессен, повідомляє AP.

Напад тварин на працівників зоопарків відбуваються порівняно рідко, але це не перше зареєстроване напад в зоопарку Цюріха.

Як повідомляли Українські Новини, миколаївський зоопрак передав амурського тигра в Одесі.

Раніше у китайському зоопарку розтовстіли амурські тигри і розсмішили соцмережі. Причиною хворобливого ожиріння амурських тигрів могло стати те, що безліч відвідувачів зоопарку регулярно їх підгодовує.