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21 вересня 2020, понеділок, 23:50 6
Кабмін 2020-09-22T00:15:01+03:00
Українські Новини
У лікарнях для хворих COVID-19 зайняті вже 36,4% ліжок, – Степанов

У лікарнях для хворих COVID-19 зайняті вже 36,4% ліжок, – Степанов

Елена Новикова
МОЗ, Максим Степанов, Коронавірус, коронавірус в Україні, Зараження коронавірусом, Захворюваність на коронавірус, Розповсюдження коронавірусу
Лікарня. Фото:pixabay
Лікарня. Фото:pixabay

У той час, як за добу виявили 2 675 нових випадків захворювання, в лікарнях, виділених для хворих на коронавірус, 36,4% ліжок зайняті пацієнтами з COVID-19 або знаходяться в лікарнях з симптомами коронавірусної хвороби.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов сказав в ефірі програми "Свобода слова на ICTV", передають Українські Новини.

"Майже з 36 тис. ліжок, які у нас відведено на сьогоднішній день під хворих на COVID-19, вже близько 13,1 тис. ліжок сьогодні на ранок були зайняті хворими або з підтвердженим діагнозом, або з ще не підтвердженим діагнозом, але з симптоматикою коронавірусної хвороби. Існує один шлях зупинити поширення COVID-19 - почати виконувати ті правила, які диктує ситуація" , - сказав міністр охорони здоров'я.

Як повідомляли Українськi Новини, Міністерство охорони здоров'я внесло зміни в протокол лікування коронавірусу, серед яких призначення тоцілізумаб - синтетичного антитіла, що застосовується при ревматоїдному артриті.

Крім того, 267 школярів і 127 педагогів хворіють на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Києві.

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