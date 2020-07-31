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31 липня 2020, пʼятниця, 10:08 9
Силові структури 2020-07-31T11:00:02+03:00
Українські Новини
$80 тис. за вплив на керівництво ДБР та Нацполіції - затриманий слідчий бюро та поліціянт

$80 тис. за вплив на керівництво ДБР та Нацполіції - затриманий слідчий бюро та поліціянт

Елизавета Драбкина
Гроші, Нацполіція, ДБР
Затримання слідчого ДБР та поліцейського за вимагання Фото: ДБР
Затримання слідчого ДБР та поліцейського за вимагання Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань затримало в Полтаві слідчого територіального управління ДБР та оперуповноваженого Полтавського управління департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції за підозрою у вимаганні 80 тис. доларів за вплив на керівництво бюро і Нацполіції.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби ДБР, передають Українські Новини.

"На підставі інформації, наданої Управлінням внутрішнього контролю ДБР, слідчим Головного слідчого управління ДБР розпочато кримінальне провадження за фактом вимагання неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб у складі слідчого територіального управління ДБР, розташованого в місті Полтаві, оперуповноваженого Полтавського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції і цивільної особи", - сказано в ньому.

За попередньою інформацією, вищевказані особи вимагали від громадянина 80 тис. доларів за вчинення тиску на слідчих Нацполіції.

Таким чином, вони вводили в оману громадянина, повідомивши, що частина з вказаної суми нібито повинні були передати керівництву ДБР для активізації розслідування кримінального провадження стосовно поліційних.

30 липня слідчі ДБР спільно з управлінням забезпечення особистої безпеки затримали трьох осіб, а саме слідчого теруправління ДБР, розташованого в місті Полтаві, оперуповноваженого Полтавського управління Національної поліції і цивільна особа після отримання ними частини обумовленої неправомірної вигоди - 40 тис. доларів.

На цей час вирішується питання про повідомлення їм про підозру в шахрайстві та отриманні неправомірної вигоди посадовою особою в особливо великих розмірах (ст. 190, ч. 4. ст. 368 Кримінального кодексу) та обрання щодо них запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

У разі доведення провини затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Як повідомляли Українські Новини, раніше СБУ викрила злочинне угруповання у Харкові, яке вимагало у підприємця 1,6 млн гривень і €40 тис

14 липня співробітники СБУ затримали Дмитра Штанько, який записав резонансне відео з братом глави Офісу Президента Андрія Єрмака Денисом, за підозрою у вимаганні.

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