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21 вересня 2020, понеділок, 23:31 7
Силові структури 2020-09-22T00:30:03+03:00
Українські Новини
Главу Харківського окружного адмінсуду викрили на передачі хабаря

Главу Харківського окружного адмінсуду викрили на передачі хабаря

Елена Новикова
СБУ, Корупція, хабарництво, Служба безпеки України, Хабар
На передачі хабаря викрили голову Окружного адмінсуду Харкова. Фото: СБУ
На передачі хабаря викрили голову Окружного адмінсуду Харкова. Фото: СБУ

В той час, як в Києві чиновниця вимагала хабар в тисячу доларів за дозвіл усиновити дитину, у Харкові служба безпеки України спільно з НАБУ під процесуальним керівництвом САП викрила главу Окружного адміністративного суду на передачі хабара. Для того, щоб один з суддів ухвалив "правильне" рішення глава передала 3000 доларів. Про це йдеться в повідомленні пресслужби СБУ.

Так, за даними попереднього розслідування, чиновник здійснювала тиск на одного з суддів для винесення необхідної судової постанови в адміністративній справі щодо земельного питання.

На даний момент тривають слідчі дії для встановлення інших можливих фактів корупції і причетності до них співробітників суду. Вирішується питання про повідомленні главі суду про підозру за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України.

Як повідомляли Українські Новини, НАБУ і САП затримали на хабарі в понад 1 мільйон гривень директора одного з департаментів Харківської ОДА.

Також ДБР затримало в Полтаві слідчого територіального управління ДБР та оперуповноваженого Полтавського управління департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції за підозрою у вимаганні 80 тис. доларів за вплив на керівництво бюро і Нацполіції.

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