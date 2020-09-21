Главу Харківського окружного адмінсуду викрили на передачі хабаря

В той час, як в Києві чиновниця вимагала хабар в тисячу доларів за дозвіл усиновити дитину , у Харкові служба безпеки України спільно з НАБУ під процесуальним керівництвом САП викрила главу Окружного адміністративного суду на передачі хабара. Для того, щоб один з суддів ухвалив "правильне" рішення глава передала 3000 доларів. Про це йдеться в повідомленні пресслужби СБУ.

Так, за даними попереднього розслідування, чиновник здійснювала тиск на одного з суддів для винесення необхідної судової постанови в адміністративній справі щодо земельного питання.

На даний момент тривають слідчі дії для встановлення інших можливих фактів корупції і причетності до них співробітників суду. Вирішується питання про повідомленні главі суду про підозру за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України.

Як повідомляли Українські Новини, НАБУ і САП затримали на хабарі в понад 1 мільйон гривень директора одного з департаментів Харківської ОДА.

Також ДБР затримало в Полтаві слідчого територіального управління ДБР та оперуповноваженого Полтавського управління департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції за підозрою у вимаганні 80 тис. доларів за вплив на керівництво бюро і Нацполіції.

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