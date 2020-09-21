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21 вересня 2020, понеділок, 15:08 6
Суспільство 2020-09-21T15:32:08+03:00
Українські Новини
У Київській області через коронавірус закрили 31 школу

У Київській області через коронавірус закрили 31 школу

Кира Молчанова
Карантин в школах Києва, Коронавірус, Covid-19, Дистанційне навчання
Коронавірус в школі. Фото: Pixabay
Коронавірус в школі. Фото: Pixabay

В Київській області, де за минулу добу кількість хворих на коронавірус збільшилася на 136 осіб до 7 880, померлих — не змінилася і становить 159 осіб, на дистанційну форму навчання через COVID-19 переведена 31 установа загальної середньої освіти, в якій навчається 13 939 учнів.

Про це йдеться в повідомленні Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"Переведено на дистанційну форму навчання 31 установа загальної середньої освіти, в яких 13 939 учнів", - сказано в ньому.

144 окремих класи в 81 школі Київської області також переведені на дистанційне навчання через коронавірус.

Загальна кількість учнів і вчителів, які переведені на дистанційне навчання, становить 17 908 осіб.

Станом на понеділок, 14 вересня, в 112 навчальних закладах Київської області виявлені випадки захворювання на коронавірусну інфекцію у працівників і учнів.

Також 17 закладів дошкільної освіти закриті на карантин.

Як повідомляли Українські Новини, кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Києві 20 вересня порівняно з попередньою добою збільшилася на 275 осіб до 19 758, померлих - на 2 до 318.

Всього напередодні  кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 2 675 до 178 353, кількість померлих від захворювання - на 26 осіб до 3 583 порівняно з попередньою добою, при цьому за добу кількість нових випадків захворювання скоротилося на 9,8%, нових летальних випадків - на 36,6%.

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