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21 вересня 2020, понеділок, 19:59 7
Суспільство 2020-09-21T21:30:02+03:00
Українські Новини
У Києві на коронавірус хворіють 267 школярів і 127 педагогів

У Києві на коронавірус хворіють 267 школярів і 127 педагогів

Елена Новикова
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Коронавірус в школах. Фото: Pixabay
Коронавірус в школах. Фото: Pixabay

В той час, як в Київській області через коронавірус закрили більше 30 шкіл, 267 школярів і 127 педагогів хворіють на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Києві.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"У 122 школах перевели на самоізоляцію і дистанційне навчання всього 328 класів, де є хворі учні. Всього хворих на коронавірус школярів в столиці - 267 і 127 педагогів", - повідомив він.

Кличко зазначив, що на даний момент 5 шкіл закриті на карантин через випадки захворювання серед вчителів.

Так, закриті по одній школі в Голосіївському, Дарницькому, Оболонському, Печерському та Солом'янському районах столиці.

Він зазначив, що в дошкільних установах міста через виявлені випадки вірусу тимчасово закриті 15 груп.

Один садок закритий на карантин.

Наповненість дітей в дитячих садках сьогодні - приблизно 50%.

Як повідомляли Українськi Новини, за минулу добу, 20 вересня, в Києві кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 збільшилася на 275 осіб до 19 758, померлих - на 2 до 318

Крім того, сьогодні, 21 вересня, в Україні набрало чинності нове карантинне зонування.

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