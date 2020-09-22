Великобританія оголосила про нові карантинні обмеження і штрафи до 10 тисяч фунтів

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон оголосив про нові "коронавірусних" обмеженнях, які триватимуть, ймовірно, шість місяців у той час, як Австрія посилила карантинні обмеження

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Після того, як вчені попередили уряд, що кількість смертей може збільшитися без прийняття термінових заходів, Джонсон, як і в березні, виключив ще один загальнонаціональний карантин, але сказав, що можуть бути прийняті подальші заходи, якщо хвороба буде поширюватися.

Лише через декілька тижнів після того, як Джонсон закликав людей повернутися на роботу, він порадив офісним працівникам по можливості залишатися вдома. Він наказав закривати всі паби, бари, ресторани та інші подібні заклади в 22:00. З четверга дозволено тільки обслуговування столиків.

Тільки 15 чоловік можуть відвідувати весілля і 30 чоловік можуть піти на похорон. Поетапне відкриття стадіонів для проведення спортивних змагань з 1 жовтня відкладається.

За словами Джонсона, буде розширено список місць, де необхідно носити маски, дотримання правил буде більш жорстким, і для допомоги поліції можуть залучити військових.

Маски для обличчя стануть обов'язковими для працівників барів, магазинів, офіціантів і таксистів. Компаніям за порушення обмежень загрожує штраф до 10 000 фунтів ($13 000) або навіть закриття, в той час як окремі особи можуть бути оштрафовані на 200 фунтів за неношені маски.

У вівторок ввечері Джонсон виступить зі зверненням до народу.

У ряді районів південного Уельсу обмежать пересування - виїжджати можна буде тільки на роботу і з інших поважних причин. Додаткові обмеження сьогодні збирається оголосити і Шотландія.

Як повідомляли Українські Новини, у Чехії хочуть ввести додаткові обмеження для барів та ресторанів через зростання кількості нових випадків коронавірусної інфекції Covid-19.

Також в Нідерландах кількість щоденних випадків коронавірусу 21 вересня уперше перевищила 2000.

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