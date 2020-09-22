У Чехії обмежать роботу барів і ресторанів через зростання нових випадків коронавірусу

І Чехії хочуть ввести додаткові обмеження для барів та ресторанів через зростання кількості нових випадків коронавірусної інфекції Covid-19 у той час, як в Австрії також вирішили посилити карантин

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Повідомляється, що ресторанам і барам доведеться закриватися о 22:00.



"У наступні дні години роботи ресторанів і барів можуть бути обмежені. Вони будуть закриватися о 22:00 замість нинішніх 24:00" , - сказав новий міністр охорони здоров'я Роман Примула.

Точно так само, ймовірно, скоротиться ліміт на кількість людей на масових заходах. На відкритих майданчиках буде дозволено збирати не більш як 100 людей, а в приміщеннях - 50 осіб.



"Для спільних заходів будуть винятки, наприклад, для культурних заходів, де ризик нижчий. В цілому ж принцип має бути таким" , - сказав міністр.

Змагання в закритих приміщеннях за участю більше десяти осіб також заборонені.



Як повідомляли Українські Новини, Австрія і Чехія оголосили про початок другої хвилі коронавируса .



Крім того, в Нідерландах вперше за час пандемії 2000 випадків коронавірусу за добу.

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