Австрія посилила карантинні обмеження: введена комендантська година

В Австрії відсьогодні, 21 вересня, повернули частину обмежувальних заходів через зростання випадків коронавірусу в країні.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Kurier.

Приватні заходи, на яких відсутні спеціально позначені місця для сидіння, обмежені 10 людьми, дотепер діяв ліміт в 50 людей.

Сюди входять "соціальні заходи в групах", наприклад, курси йоги, гральні вечори, а також показ фільмів, виставки, весілля.

У сфері громадського харчування допускається не більше ніж 10 осіб за одним столом. Обслуговування на барі заборонено. Комендантська година з 1:00 ночі застосовується до всіх з понеділка, включаючи неформальні урочистості в спортивних закладах.

Обов'язково також носити маски у відкритих громадських місцях; в ресторанах маски є обов'язковими для гостей, крім випадків, коли вони сидять за столом.

За минулу добу в Австрії підтверджено 621 випадок інфікування коронавірусом, 319 з яких - у Відні.

На госпіталізації перебувають 341 особа, 68 з них - у відділеннях інтенсивної терапії.

Як повідомляли Українські Новини, Австрія і Чехія оголосили про початок другої хвилі коронавірусу.

Раніше МОЗ оновив список країн "червоної зони".

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