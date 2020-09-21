підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Світ
  • Європа
  • У Нідерландах вперше за час пандемії більше 2000 випадків захворювання на коронавірус за добу
21 вересня 2020, понеділок, 18:58 5
Європа 2020-09-21T19:30:01+03:00
Українські Новини
У Нідерландах вперше за час пандемії більше 2000 випадків захворювання на коронавірус за добу

У Нідерландах вперше за час пандемії більше 2000 випадків захворювання на коронавірус за добу

Валерия Драгомирова
Нідерланди, Коронавірус, коронавірус в Європі, Захворюваність на коронавірус, Коронавірус в Нідерландах
Амстердам. Фото: pixabay
Амстердам. Фото: pixabay

Кількість щоденних випадків Covid-19 в Нідерландах в понеділок уперше перевищила 2000 у той час, як Австрія посилила карантинні обмеження.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на NOS.

За даними національного інституту охорони здоров'я, за останню добу підтверджено 2200 нових випадків зараження коронавірусом. 

Днем раніше було зареєстровано 1844 позитивних тестів. Протягом останнього тижня щоденні антирекорди в Нідерландах оновлювалися п'ять разів.

Найбільше заражень в Амстердамі - 271 в добу. За столицею йдуть Роттердам (219), де кількість заражень вдвічі більше, ніж напередодні, і Гаага (123).

Загальна кількість інфікованих з початку епідемії в Нідерландах досягло майже 96 000.

Між серединою травня і кінцем липня кількість заражень значно знизилася, але в серпні почалося істотне зростання, а 9 вересня показники вперше з квітня перевищили 1000 випадків на добу.

16 вересня Бельгія і Німеччина порадили своїм громадянам уникати подорожей в Амстердам і Роттердам, а після повернення звідти будуть вимагати 14-денну самоізоляцію.


Як повідомляли Українські Новини, Міністерство охорони здоров'я України оновило список країн "червоної зони" за поширенням коронавірусної інфекції COVID-19 – в ньому 48 держав.

Тим часом уряд Австрії та Чехії заявив про початок другої хвилі поширення коронавірусу нового типу SARS-CoV-2.

Більше новин про: Нідерланди Коронавірус коронавірус в Європі Захворюваність на коронавірус Коронавірус в Нідерландах

Естонія оголосила про початок другої хвилі коронав...
Американські медики заявили про новий спосіб стрим...
Завдають болю, але вони необхідні, - канцлер Австр...
У Київській області почала зростати захворюваність...
Маршрутка збила на переході наречену ексглави САП Холодницького у Львові
Україна стала другою в Європі за смертністю від коронавірусу за добу
Новини
Ще один навчальний заклад закрили на карантин у Львівській області 19:21
Венедіктова призначила прокурором Тернопільської області Миколайчука 19:02
У Нідерландах вперше за час пандемії більше 2000 випадків захворювання на коронавірус за добу 18:58
Ліків і засобів захисту столичним лікарням вистачає, – Кличко 18:43
Після вихідних гривня на міжбанку продовжила знижуватися 18:25
більше новин
Справа VAB Банку - це фантазії, це повний абсурд, - Писарук 11:17
Вещественные доказательства, изъятое оружие. Фото: НПУ
Затримані двоє мешканців Одеси, які виготовляли і збували вогнепальну зброю, - Стрижак 11:45 Фото
Ухвалення закону про онлайн-торгівлю і поштову доставку ліків захистить українців від фальсифікату, - Євген Смичок 13:32
Писарук про справу VAB Банку: Строки спливають, тому в НАБУ намагаються цю справу затягнути усіма правдами і неправдами 14:41
Політична партія "УКРАЇНА СЛАВЕТНА" висунула 1488 кандидатів в обласну та місцеві ради Київщини 13:55
більше новин
Глава Мінфіну пояснив, чому в Офісі президента зростуть зарплати 08:43
Киянам радять не виходити з дому через задимлення в місті. Як вберегти себе 12:27
Російські військові навчання "Кавказ-2020" почалися поблизу українського кордону 12:27
Ухвалення закону про онлайн-торгівлю і поштову доставку ліків захистить українців від фальсифікату, - Євген Смичок 13:32
Україна стала другою в Європі за смертністю від коронавірусу за добу 15:19
більше новин
У Київській області через коронавірус закрили 31 школу
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok