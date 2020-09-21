У Нідерландах вперше за час пандемії більше 2000 випадків захворювання на коронавірус за добу

Кількість щоденних випадків Covid-19 в Нідерландах в понеділок уперше перевищила 2000 у той час, як Австрія посилила карантинні обмеження

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на NOS.

За даними національного інституту охорони здоров'я, за останню добу підтверджено 2200 нових випадків зараження коронавірусом.

Днем раніше було зареєстровано 1844 позитивних тестів. Протягом останнього тижня щоденні антирекорди в Нідерландах оновлювалися п'ять разів.

Найбільше заражень в Амстердамі - 271 в добу. За столицею йдуть Роттердам (219), де кількість заражень вдвічі більше, ніж напередодні, і Гаага (123).

Загальна кількість інфікованих з початку епідемії в Нідерландах досягло майже 96 000.

Між серединою травня і кінцем липня кількість заражень значно знизилася, але в серпні почалося істотне зростання, а 9 вересня показники вперше з квітня перевищили 1000 випадків на добу.

16 вересня Бельгія і Німеччина порадили своїм громадянам уникати подорожей в Амстердам і Роттердам, а після повернення звідти будуть вимагати 14-денну самоізоляцію.



Як повідомляли Українські Новини, Міністерство охорони здоров'я України оновило список країн "червоної зони" за поширенням коронавірусної інфекції COVID-19 – в ньому 48 держав.

Тим часом уряд Австрії та Чехії заявив про початок другої хвилі поширення коронавірусу нового типу SARS-CoV-2.

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