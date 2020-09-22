Україна посіла друге місце за темпами зростання експорту лохини в світі

Про це йдеться в повідомленні аналітичної платформи East-Fruit, передають Українські Новини.

"Україні поки далеко до світових лідерів за обсягом і вартості експорту лохини, таких як Перу, Чилі, Іспанія, США та Марокко, проте вона активно нарощує обсяги експорту у вартісному вимірі, що дозволило цій країні потрапити в топ-20 вже в 2019 році", - сказано в ньому з посиланням на економіста інвестиційного департаменту Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Андрія Ярмака.

Відзначається, що за останні 5 років середній темп приросту лохини з України становив 26,5% за рік.

При цьому експерт заявив, що реальні темпи зростання могли бути вище, враховуючи, що частина поставок лохини здійснюється під експортним кодом лісової чорниці.

За даними East-Fruit, за темпами зростання Україна поступається тільки Перу, який нарощував експорт на 38,9% за рік, також Португалія показує 25,3% середнього приросту експорту за рік, Сербія - 21,4% за рік, ПАР - 21,1% за рік і Румунія - 19% за рік.

Як повідомляли Українськi Новини, в найближчі 5 років площі під лохину в ягідних господарствах в Україні збільшаться втричі. В Україні ягоди можуть рости в будь-якому регіоні, але вони різної якості.

Раніше експерти розповіли про користь лохини, її потужний вплив на здоров'я людини, та як обрати якісну ягоду.

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