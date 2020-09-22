підписатися на розсилку
27.93 28.33
32.8 33.45
˟
  • Новини
  • Економіка
  • Україна посіла друге місце за темпами зростання експорту лохини в світі
22 вересня 2020, вівторок, 17:19 6
Економіка 2020-09-22T18:04:09+03:00
Українські Новини
Україна посіла друге місце за темпами зростання експорту лохини в світі

Україна посіла друге місце за темпами зростання експорту лохини в світі

Валерия Драгомирова
експорт товарів, Експорт, лохина, експорт продуктів, Експорт лохини
Лохина. Фото: pixabay
Лохина. Фото: pixabay

Україна зайняла 2-е місце за темпами зростання експорту лохини в світі, ціни на яку в підвищилися на 10% до 150-220 гривень/кг в кінці серпня.

Про це йдеться в повідомленні аналітичної платформи East-Fruit, передають Українські Новини.

"Україні поки далеко до світових лідерів за обсягом і вартості експорту лохини, таких як Перу, Чилі, Іспанія, США та Марокко, проте вона активно нарощує обсяги експорту у вартісному вимірі, що дозволило цій країні потрапити в топ-20 вже в 2019 році", - сказано в ньому з посиланням на економіста інвестиційного департаменту Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Андрія Ярмака.

Відзначається, що за останні 5 років середній темп приросту лохини з України становив 26,5% за рік.

При цьому експерт заявив, що реальні темпи зростання могли бути вище, враховуючи, що частина поставок лохини здійснюється під експортним кодом лісової чорниці.

За даними East-Fruit, за темпами зростання Україна поступається тільки Перу, який нарощував експорт на 38,9% за рік, також Португалія показує 25,3% середнього приросту експорту за рік, Сербія - 21,4% за рік, ПАР - 21,1% за рік і Румунія - 19% за рік.

Як повідомляли Українськi Новини, в найближчі 5 років площі під лохину в ягідних господарствах в Україні збільшаться втричі. В Україні ягоди можуть рости в будь-якому регіоні, але вони різної якості.

Раніше експерти розповіли про користь лохини, її потужний вплив на здоров'я людини, та як обрати якісну ягоду.

Більше новин про: експорт товарів Експорт лохина експорт продуктів Експорт лохини

Південно-Африканська Республіка хоче постачати м'я...
Україна збільшила експорт свинини на 31% з початку...
Ціни на лохину трохи підскочили в кінці літа. По ч...
Дефіциту продуктів під час карантину не буде, - Зе...
Київський тервиборчком зареєстрував кандидатами в мери Києва Кличка, Верещук, Поживанова і Пальчевського
Карантин і зниження попиту призвели до поглиблення падіння економіки, — НБУ
Новини
Попов пообіцяв знизити комунальні тарифи ставши мером Києва 17:55
Двоє людей наклали на себе руки в київській лікарні для хворих на COVID-19 17:51
Бутусов назвав підтримку тютюнової компанії Кауфмана Tedis "очевидною корупційною схемою за участю Зеленського" 17:35
Після зниження курс гривні на міжбанку зміцнився 17:34
Укрбуд міг добудувати свої об'єкти. Його просто випатрали, — Максим Микитась 17:23
більше новин
Попов пообіцяв знизити комунальні тарифи ставши мером Києва 17:55
Замість рідної "Свободи" - чужа "Перемога"? Ігор Мірошниченко шукає будь-які варіанти залишитися в Київраді, - ЗМІ 12:47
В Україні вперше провели змагання зі збирання сміття 13:59
Справа VAB Банку - це фантазії, це повний абсурд, - Писарук 11:17
Укрбуд міг добудувати свої об'єкти. Його просто випатрали, — Максим Микитась 17:23
більше новин
Україна стала другою в Європі за смертністю від коронавірусу за добу 15:19
Глава Мінфіну пояснив, чому в Офісі президента зростуть зарплати 08:43
Киянам радять не виходити з дому через задимлення в місті. Як вберегти себе 12:27
Смертність від коронавірусу в Україні за добу зросла майже в 2,5 раза 09:48 Інфографіка
Російські військові навчання "Кавказ-2020" почалися поблизу українського кордону 12:27
більше новин
У Києві запустили продаж SmartTicket для квитків на потяги і метро
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok