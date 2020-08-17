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17 серпня 2020, понеділок, 15:15 3
Lifestyle 2020-08-17T16:56:45+03:00
Українські Новини
Експерти розповіли, в чому користь лохини і як правильно її вживати

Експерти розповіли, в чому користь лохини і як правильно її вживати

Елена Новикова
дієтолог, Інтер, Телеканал Інтер, Ягода, лохина, корисні властивості, Корисна програма, Наталя Валевська, Катерина Кондратюк
Лохина. Фото: pixabay
Лохина. Фото: pixabay

У вівторок, 18 серпня, о 10:00 на телеканалі "Інтер" вийде новий випуск "Корисної програми", присвячений лохині. Експерти розкажуть, який потужний вплив надають ці ягоди на здоров'я людини і на що слід звертати увагу при їх виборі.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби "Інтера".

Еліксир молодості, диво-засіб для поліпшення зору, чудовий імуномодулятор, знахідка для діабетиків. Чим лохина відрізняється від чорниці? У чому головна цінність синіх ягід? І скільки треба з'їсти лохини, щоб корисні властивості почали діяти на організм?

"Лохина і чорниця - родинні ягоди, і хоча вони відрізняються забарвленням і розмірами, обидві - справжні скарбнички вітамінів і мікроелементів. Їх головна відмінність в тому, що лохина в три рази більше, ніж чорниця та інші ягоди, насичена антиоксидантами", - розповідає дієтолог Катерина Кондратюк. 

Корисні властивості лохини:

  • запобігає закупорці судин і розвиток онкологічних захворювань;
  • завдяки високому вмісту вітамінів С і К лохина є прекрасним протизапальним засобом і регулює кровотворення;
  • синя ягода уповільнює старіння нервових клітин;
  • підтримує здоров'я кишечника і підшлункової залози;
  • нормалізує роботу серця;
  • добре впливає на зір.

"Лохину навіть рекомендують діабетикам, тому що вона здатна знижувати рівень цукру в крові і прискорювати обмін речовин. Це справжній anti-age продукт, але навіть з ним важливо не переборщити", - стверджує Катерина Кондратюк. 

Однак дієтолог попереджає, що в день можна з'їсти 100-150 грамів ягід, інакше є ризик зіткнутися з діареєю.

"Лохина - одна з моїх улюблених ягід, добре знайома з нею з дитинства. Є у неї одна цікава особливість - любить залишати нагадування про себе, причому на найулюбленіших наших речах" , - зізнається Наталя Валевська.

За її словами, найпростішим способом є окріп, але за умови, якщо пляма свіже. Потрібно лити окріп на пляму до повного його знищення. Чи не замочуйте виріб повністю в окропі, якщо одяг кольорова - при великій температурі вона може злиняти.

"Корисна програма" на "Інтері" про лохину. Фото: пресслужба

"Корисна програма" про лохину. Фото: пресслужба

Як вибрати якісну лохину? Чи всі її сорти однаково корисні? Як правильно вживати лохину при цукровому діабеті? Які страви і методи приготування найкраще розкривають смакові якості ягід? Чим цінна лохина як косметичний засіб? І як з неї приготувати морозиво? У студії ток-шоу на ці та інші питання відповідатимуть ведучий Олександр Лук'яненко і експерти "Корисною програми": голова Української асоціації аграрного експорту Дмитро Крошка, дієтолог Катерина Кондратюк, кондитер Олена Хант. Зіркова гостя ток-шоу - співачка Наталя Валевська.

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