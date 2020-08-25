Ціни на лохину трохи підскочили в кінці літа. По чому зараз продають ягоду

Українська плодоовочева асоціація (УПОА) констатує, що середні ціни на лохину станом на 25 серпня підвищилися на 10% до 150-220 гривень/кг у порівнянні з минулим тижнем (17-23 серпня).

Про це йдеться в повідомленні асоціації, передають Українськi Новини.

"Садівники, які зараз реалізують лохину пізніх сортів, отримали можливість знову підвищити ціни на свою продукцію. В результаті цінових коригувань лохина на українському ринку пропонується до продажу за ціною 150-220 гривень/кг (5,46-8,01 долара/кг), що в середньому на 10% дорожче, ніж тижнем раніше", - сказано в ньому.

Зазначається, що основною причиною висхідної цінової динаміки є скорочення пропозиції лохини в умовах активного попиту - багато виробників повідомляли про те, що завершили сезон реалізації літніх сортів даної ягоди.

За інформацією фахівців, на цю мить лохина є лідером серед ягідних культур щодо розширення площі. Згідно з повідомленням, причина такої зацікавленості українських садівників у вирощуванні лохини криється в стабільно високих цінах на цю ягоду на внутрішньому ринку, а також в активному попиті на неї з боку країн ЄС, Близького Сходу і Південно-Східної Азії.

Раніше експерти розповіли, в чому користь лохини і як правильно її вживати.

Тим часом фермери хочуть вирощувати в Україні в три рази більше лохини.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини