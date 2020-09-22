В одному з райцентрів Вінницької області на самоізоляцію відправили майже 700 школярів

Водночас як за минулу добу в Україні незначно зменшилася кількість нових випадків зараження на коронавірус, у місті Могилів-Подільський Вінницької області більше ніж 700 учнів і викладачів відправили на карантин через COVID-19. Як передають Українські Новини, про це у вівторок, 22 вересня, пише видання Місто. Як розповів міський голова Петро Бровко, спалах коронавірусу нового типу стався в стінах Могилів-Подільської гімназії № 1, у чотирьох викладачів якої виявили COVID-19. За словами мера, екстрено скликали позачергове засідання комісії з питань ТЕБ та НС, у ході якого було прийнято рішення перевести учнів гімназії на дистанційний формат навчання. "Педагогічний колектив навчального закладу - 59 вчителів - відправили на самоізоляцію. Також на самоізоляції перебувають 27 класів, в яких навчаються 683 учні", - сказав міський голова. Він також додав, що в приміщеннях гімназії була проведена дезінфекція. Згідно з даними МОЗ, з початку пандемії у Вінницькій області було підтверджено 5 377 випадків зараження на коронавірус, з яких 3 563 закінчилися одужанням і ще 102 мали летальний кінець. Як повідомляли Українські Новини, раніше у Вінницькій області виявили масштабне поховання воїнів Української Народної Республіки і Галицької армії, які стали жертвами епідемії тиф взимку 1919 -1920 років. Також повідомлялося, що одна людина загинула в результаті лобового зіткнення двох легкових автомобілів, яке сталося у Вінницькій області.