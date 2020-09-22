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22 вересня 2020, вівторок, 17:21 8
Суспільство 2020-09-22T18:15:02+03:00
Українські Новини
В одному з райцентрів Вінницької області на самоізоляцію відправили майже 700 школярів

В одному з райцентрів Вінницької області на самоізоляцію відправили майже 700 школярів

Константин Долгий
Пандемія, коронавірус в Україні, Карантин у школах
Карантин у школі. Фото: pixabay
Карантин у школі. Фото: pixabay

Водночас як за минулу добу в Україні незначно зменшилася кількість нових випадків зараження на коронавірус, у місті Могилів-Подільський Вінницької області більше ніж 700 учнів і викладачів відправили на карантин через COVID-19.

Як передають Українські Новини, про це у вівторок, 22 вересня, пише видання Місто.

Як розповів міський голова Петро Бровко, спалах коронавірусу нового типу стався в стінах Могилів-Подільської гімназії № 1, у чотирьох викладачів якої виявили COVID-19.

За словами мера, екстрено скликали позачергове засідання комісії з питань ТЕБ ​​та НС, у ході якого було прийнято рішення перевести учнів гімназії на дистанційний формат навчання.

"Педагогічний колектив навчального закладу - 59 вчителів - відправили на самоізоляцію. Також на самоізоляції перебувають 27 класів, в яких навчаються 683 учні", - сказав міський голова.

Він також додав, що в приміщеннях гімназії була проведена дезінфекція.

Згідно з даними МОЗ, з початку пандемії у Вінницькій області було підтверджено 5 377 випадків зараження на коронавірус, з яких 3 563 закінчилися одужанням і ще 102 мали летальний кінець.

Як повідомляли Українські Новини, раніше у Вінницькій області виявили масштабне поховання воїнів Української Народної Республіки і Галицької армії, які стали жертвами епідемії тиф взимку 1919 -1920 років.

Також повідомлялося, що одна людина загинула в результаті лобового зіткнення двох легкових автомобілів, яке сталося у Вінницькій області.

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