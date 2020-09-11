У Вінниці виявили масштабне поховання воїнів УНР та Галицької армії

У Вінниці учасники команди Центр історії Вінниці заявили про виявлення масштабного поховання бійців Української народної республіки і Галицької армії, тоді як в Ізраїлі археологи наткнулися на руїни стародавнього мегаполісу

Про це пишуть Новини Вінниці, передають Українські Новини.

Поховання виявлене в Замостянському районі міста поблизу 45 заводу. З слів учасників Центру історії Вінниці, мова може йти про останки кількох тисяч солдатів Галицької армії і УНР.

"Це військове кладовище позначено на старих міських картах. Воно стало затребуване восени-взимку 1919-1920 років, коли епідемія тифу викосила українське військо і зробила його не боєздатним", — цитує видання директора Центру історії Вінниці Олександра Федоришена.

Згідно з архівними даними, тоді тифом захворіли майже 9 000 солдатів, з них 90% загинули. З слів Федоришена, це кладовище стало основним місцем поховання жертв епідемії. Про це також свідчить розташування поруч військових казарм, де в той час був обладнаний найбільший в Вінниці госпіталь.

Директор Меморіально-пошукового центру «Доля» Львівської обласної ради Святослав Шеремета заявив, що зараз вже розглядається версія установки в цьому місці меморіального комплексу.

Однак, зазначає він, це станеться не раніше наступного року, адже фахівцям потрібно встановити межі старого кладовища, виявити всі поховання, як індивідуальні, так і братські, і провести пошукові роботи на території 45 заводу.

Як повідомляли Українські Новини, уламки античних амфор і дві фібули Стародавнього Риму знайшли в урочищі під Полтавою.

Крім того, в Швеції поблизу міста Уппсала археологи наткнулися на поховання знатного вікінга, якого поховали разом з кораблем.

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