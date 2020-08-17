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  • У Вінницькій області Mersedes розірвав BMW, який виїхав на зустрічну смугу. Один з водіїв загинув
17 серпня 2020, понеділок, 12:26 9
Події 2020-08-17T14:00:03+03:00
Українські Новини
У Вінницькій області Mersedes розірвав BMW, який виїхав на зустрічну смугу. Один з водіїв загинув

У Вінницькій області Mersedes розірвав BMW, який виїхав на зустрічну смугу. Один з водіїв загинув

Кира Молчанова
ДТП, BMW, Mercedes, Аварія
ДТП під Вінницею. Фото: Відділ комунікації поліції Вінницькій області.
ДТП під Вінницею. Фото: Відділ комунікації поліції Вінницькій області.

У Жмеринському районі Вінницької області легковий автомобіль здійснював обгін і на зустрічній смузі зіткнувся з вантажівкою Mersedes, у результаті чого загинув один з водіїв. За фактом ДТП поліцією відкрито кримінальне провадження.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Вінницькій області.

"Аварія сталася близько 10:00 години біля села Людавка. За попередньою інформацією слідства, 24-річний водій автомобіля BMW, виконуючи обгін, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з вантажівкою Mersedes-Benz Sprinter ", - йдеться в повідомленні.

Водій легківки помер на місці від отриманих травм. Пасажирку доставили ​​в лікарню. Водій фургона теж госпіталізований.

"Автомобілі помістили на штрафмайданчик. Обставини ДТП встановлює слідство", - додають в поліції.

По факту дорожньо-транспортної пригоди поліція відкрила кримінальне провадження за ч.2 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого). За таке правопорушення передбачено покарання до восьми років позбавлення волі.

ДТП под Винницей. Фото: Отдел коммуникации полиции Винницкой области.ДТП під Вінницею. Фото: Відділ комунікації поліції Вінницькій області.

Як повідомляли Українські Новини, 16 серпня в місті Виноградове Закарпатської області автомобіль з'їхав з дороги в озеро, в результаті чого загинув пасажир авто.

У Суворовському районі Одеси в результаті зіткнення легкового автомобіля з машиною швидкої допомоги постраждали двоє медиків.

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