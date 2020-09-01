Киянам пообіцяли запуск єдиного квитка SmartTicket у вересні

Тоді як у Міністерстві інфраструктури хочуть стежити за станом доріг за допомогою супутників, вже у вересні в Києві можна буде придбати єдиний електронний квиток SmartTicket. Про це глава міністерства Владислав Криклій написав у своїй Telegram-акаунті, повідомляють Українські Новини. Сьогодні Криклій особисто відвідав метрополітен столиці, щоб перевірити, як SmartTicket працює на ділі. Крім того, міністр протестував працездатність єдиного квитка в поїзді "Костянтинівка - Київ". З слів Криклія, крім столиці у впровадженні єдиного електронного квитка для громадського транспорту зацікавлені у Львові, Харкові та Маріуполі. "Уже йде розробка підключення системи перевізників SkyUp і Gunsel. Ми відкриті для всіх", — написав міністр. Криклій зазначив, що в подальшому пасажири зможуть придбати один квиток одночасно на чотири види транспорту. Придбати єдиний квиток SmartTicket можна: на порталі електронних послуг e-transport.gov.ua ; на сайті smartticket.gov.ua; Як повідомляли Українські Новини, міністр Криклій розповів, як буде здійснюватися висадка пасажирів поїздів у "червоній" зоні. Крім того, через ситуацію з коронавірусом компанія Укрзалізниця тимчасово припиняла продаж квитків до Луцька і Тернополя.