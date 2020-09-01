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01 вересня 2020, вівторок, 20:18 7
Транспорт 2020-09-01T21:30:02+03:00
Українські Новини
Киянам пообіцяли запуск єдиного квитка SmartTicket у вересні

Киянам пообіцяли запуск єдиного квитка SmartTicket у вересні

Константин Долгий
Міністерство інфраструктури України, Владислав Криклій, електронний квиток, єдиний квиток, SmartTicket
Єдиний електронний квиток SmartTicket. Фото: gloss.ua
Єдиний електронний квиток SmartTicket. Фото: gloss.ua

Тоді як у Міністерстві інфраструктури хочуть стежити за станом доріг за допомогою супутників, вже у вересні в Києві можна буде придбати єдиний електронний квиток SmartTicket. Про це глава міністерства Владислав Криклій написав у своїй Telegram-акаунті, повідомляють Українські Новини.

Сьогодні Криклій особисто відвідав метрополітен столиці, щоб перевірити, як SmartTicket працює на ділі. Крім того, міністр протестував працездатність єдиного квитка в поїзді "Костянтинівка - Київ".

З слів Криклія, крім столиці у впровадженні єдиного електронного квитка для громадського транспорту зацікавлені у Львові, Харкові та Маріуполі.

"Уже йде розробка підключення системи перевізників SkyUp і Gunsel. Ми відкриті для всіх", — написав міністр.

Криклій зазначив, що в подальшому пасажири зможуть придбати один квиток одночасно на чотири види транспорту.

Придбати єдиний квиток SmartTicket можна:

Як повідомляли Українські Новини, міністр Криклій розповів, як буде здійснюватися висадка пасажирів поїздів у "червоній" зоні.

Крім того, через ситуацію з коронавірусом компанія Укрзалізниця тимчасово припиняла продаж квитків до Луцька і Тернополя.

 
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