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21 лютого 2020, пʼятниця, 08:56 6
Суспільство 2020-02-21T09:30:01+02:00
Українські Новини
Найчастіше переселенці в Україні відчували дискримінацію у сфері зайнятості та житла

Найчастіше переселенці в Україні відчували дискримінацію у сфері зайнятості та житла

Ярина Вацяк
соцопитування, ВПО, Дискримінація, Переселенці
Дискримінація (ілюстрація). Фото: etcetera.media
Дискримінація (ілюстрація). Фото: etcetera.media

Серед опиатних Міжнародною організацією з міграції, 8% внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Україні, відчули дискримінацію зі статусом ВПЛ станом вересень 2019 року.

Такі дані показало опитування, передають Українські Новини.

Воночас дискримінацію відчули 9% жінок зі статусом ВПО, чоловіків - 6%.

36% відчули дискримінацію у сфері зайнятості, 33% - житла, 28% - охорони здоров'я, 23% - при взаємодії з місцевим населенням, 23% - при отриманні адміністративних послуг, 4% - у сфері освіти, 3% - в інших сферах.

Дослідження проводилося у червні-вересні 2019 року, Міжнародна організація з міграції опитала 7 606 респондентів: 2 046 - в особистому інтерв'ю, 3 970 - в телефонному інтерв'ю і 1 227 - у 5 пунктах пропуску.

Як повідомляли Українські Новини, 36% опитаних Міжнародною організацією з міграції переселенців в Україні не мають наміру повертатися на колишнє місце проживання.

Крім того, 53% внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Україні не працевлаштовані станом на вересень 2019 року. Згідно з опитуванням, 83% непрацевлаштованих — жінки, 17% — чоловіки.

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