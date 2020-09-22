Нацполіція хоче закупити 310 спецавтомобілів за 136,6 млн гривень

Після того, як Нацполіція оголосила тендер на закупівлю 255 автомобілів, нею був оголошений новий тендер очікуваною вартістю 136,59 млн гривень на закупівлю 310 автомобілів спеціального призначення. Про це свідчать дані в системі державних закупівель ProZorro, передають Українські Новини. Тендер розбито на 2 лоти. Предметом закупівлі першого лота є 60 спецавтомобілів темних і сірих кольорів типу седан з маячком синього кольору на магнітній основі, другого — 250 авто білого кольору зі світлодіодною панеллю-балкою червоно-синього кольору. Також у машинах повинні бути система кондиціонування, 5 сидінь, бензиновий двигун і протиугінний пристрій. Моделі транспортних засобів не вказані, рік випуску — 2020. Термін поставки - до 17 грудня. Кінцевий термін подання тендерних пропозицій — 30 вересня. Як повідомляли Українськi Новини, Офіс генпрокурора хоче закупити 50 професійних пилососів на півмільйона гривень. Тим часом Служба безпеки України планує купити мати для пілатесу. Очікувана вартість — 16 700 гривень з державного бюджету.