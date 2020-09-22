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22 вересня 2020, вівторок, 13:50 12
Силові структури 2020-09-22T16:00:03+03:00
Українські Новини
Нацполіція хоче закупити 310 спецавтомобілів за 136,6 млн гривень

Нацполіція хоче закупити 310 спецавтомобілів за 136,6 млн гривень

Анна Рудык
Тендер, Національна поліція України, Нацполіція
Нацполіція. Фото: УП
Нацполіція. Фото: УП

Після того, як Нацполіція оголосила тендер на закупівлю 255 автомобілів, нею був оголошений новий тендер очікуваною вартістю 136,59 млн гривень на закупівлю 310 автомобілів спеціального призначення.

Про це свідчать дані в системі державних закупівель ProZorro, передають Українські Новини.

Тендер розбито на 2 лоти.

Предметом закупівлі першого лота є 60 спецавтомобілів темних і сірих кольорів типу седан з маячком синього кольору на магнітній основі, другого — 250 авто білого кольору зі світлодіодною панеллю-балкою червоно-синього кольору.

Також у машинах повинні бути система кондиціонування, 5 сидінь, бензиновий двигун і протиугінний пристрій.

Моделі транспортних засобів не вказані, рік випуску — 2020.

Термін поставки - до 17 грудня.

Кінцевий термін подання тендерних пропозицій — 30 вересня.

Як повідомляли Українськi Новини, Офіс генпрокурора хоче закупити 50 професійних пилососів на півмільйона гривень.

Тим часом Служба безпеки України планує купити мати для пілатесу. Очікувана вартість — 16 700 гривень з державного бюджету.

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