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06 серпня 2020, четвер, 13:13 7
Силові структури 2020-08-06T14:15:02+03:00
Українські Новини
СБУ хоче купити мати для пілатесу

СБУ хоче купити мати для пілатесу

Кира Молчанова
СБУ, Тендер, Закупівлі
Інвентар для пілатесу. Фото: Pixabay
Інвентар для пілатесу. Фото: Pixabay

Служба безпеки України планує купити мати для пілатесу.

Про це свідчать дані в системі державних закупівель ProZorro, передають Українські Новини.

Тендер було оголошено 4 серпня.

Товар належить до категорії "інвентар для гімнастики".

Кількість матів не вказується.

При цьому, очікувана вартість — 16 700 гривень з державного бюджету.

Пілатес — система фізичних вправ для реабілітації після травм.

Як повідомляли Українськi Новини, СБУ скасувала оголошений в період карантину тендер на закупівлю 41 автомобіля за 24,6 млн гривень.

Державний концерн "Укроборонпром" домовився з приватним підприємством "Кава тревел" (Харків) про закупівлю кавомашини за 25 тис. гривень, при цьому фізична особа-підприємець Олександр Стужук запропонував найнижчу ціну 95,55 тис. гривень в іншому тендері на надання послуги з приготування кави.

Тим часом, Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства оголосило тендер на закупівлю послуг з придбання авіаквитків для відряджень очікуваною вартістю 7,59 млн гривень.

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