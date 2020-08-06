СБУ хоче купити мати для пілатесу

Служба безпеки України планує купити мати для пілатесу. Про це свідчать дані в системі державних закупівель ProZorro, передають Українські Новини. Тендер було оголошено 4 серпня. Товар належить до категорії "інвентар для гімнастики". Кількість матів не вказується. При цьому, очікувана вартість — 16 700 гривень з державного бюджету. Пілатес — система фізичних вправ для реабілітації після травм. Як повідомляли Українськi Новини, СБУ скасувала оголошений в період карантину тендер на закупівлю 41 автомобіля за 24,6 млн гривень. Державний концерн "Укроборонпром" домовився з приватним підприємством "Кава тревел" (Харків) про закупівлю кавомашини за 25 тис. гривень, при цьому фізична особа-підприємець Олександр Стужук запропонував найнижчу ціну 95,55 тис. гривень в іншому тендері на надання послуги з приготування кави. Тим часом, Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства оголосило тендер на закупівлю послуг з придбання авіаквитків для відряджень очікуваною вартістю 7,59 млн гривень.