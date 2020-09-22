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22 вересня 2020, вівторок, 08:30 6
Суспільство 2020-09-22T09:15:02+03:00
Українські Новини
До завершення карантину 40 днів: які обмеження діють

До завершення карантину 40 днів: які обмеження діють

Надежда Комендантова
Карантин, Коронавірус, коронавірус в Україні, Карантин в Україні, Адаптивний карантин
Карантин. Фото. Pixabay
Карантин. Фото. Pixabay

Сьогодні почався 195-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19, тоді як на частині територій "червоної зони" дозволили працювати школам і пасажирському транспорту.

На засіданні Кабміну 26 серпня було прийнято рішення про продовження адаптивного карантину до 31 жовтня.

До цієї дати залишилося 40 днів.

Згідно з новими нормами, в залежності від епідемічної ситуації області будуть розділені на "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону" зони.

Критеріями поділу залишаться заповненість ліжок, відведених під госпіталізацію хворих на коронавірусну інфекцію в лікарнях, кількість тестувань на 100 тис. населення, динаміка збільшення кількості нових випадків, коефіцієнт виявлення захворювання. Згідно з опублікованою Міністерством охорони здоров'я інфографікою, в "зеленій зоні" необхідно користуватися масками, також там буде діяти обмеження на проведення масових заходів (не більш ніж 1 людина на 5 кв. м), на заповненість кінотеатрів (50% від загальної кількості місць) і на перевезення пасажирів (тільки сидячі місця).

В "жовтій зоні" до вищевказаних обмежень додається заборона на відвідування установ, де можуть перебувати люди похилого віку.

В "помаранчевій зоні" забороняється діяльність готелів, робота розважальних закладів у нічний час, планові госпіталізації, будуть закриті спортзали, дитячі оздоровчі табори, а також передбачені обмеження для масових заходів.

У "червоній зоні" забороняється робота громадського транспорту, відвідування освітніх закладів, торгових центрів, кафе і ресторанів.

З метою недопущення поширення на території України другої хвилі гострої респіраторної хвороби СОVID-19 вводиться обмеження в'їзду іноземців на територію держави з 00:00 год 28 серпня по 00:00 год 28 вересня.

З 00:00 28 серпня 2020 відновлюється робота контрольних пунктів в'їзду на тимчасово окуповану територію АР Крим та м. Севастополя та виїзду з неї.

Іноземці та особи без громадянства, прибуваючи на територію України через КПП в анексованому Криму і окупованому Донбасі, повинні мати страховий поліс, який покриває витрати, пов'язані з лікуванням COVID-19, і діє на термін перебування на території України (в тому числі на тимчасово окупованих територіях).

Також всі категорії громадян, які прибувають з тимчасово окупованих територій повинні пройти самоізоляцію, дострокове припинення якої можливо в разі отримання негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР, проведений після виїзду з тимчасово окупованої території Донецької та Луганської областей і Криму.

Карантин в Україні скасують, коли: відсоток хворих українців залишиться незмінним як мінімум протягом 10 днів; в лікарнях залишиться менше 50% пацієнтів з COVID-19.

Як повідомляли Українськi Новини, Кабінет Міністрів змінив критерій віднесення регіонів до "червоної зони" епідемічної небезпеки поширення коронавірусу. Зокрема, регіон може бути віднесений до "червоної зони" в разі перевищення середнього по країні рівня захворюваності COVID-19 випадків на 100 тис. населення за 14 днів більше ніж в 5 разів.

Тим часом, кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 2 675 до 178 353, кількість померлих від захворювання - на 26 осіб до 3 583 порівняно з попередньою добою, при цьому за добу кількість нових випадків захворювання скоротилося на 9,8%, нових летальних випадків - на 36,6%.

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До завершення карантину 40 днів: які обмеження діють
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