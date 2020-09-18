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18 вересня 2020, пʼятниця, 10:21 11
Медицина 2020-09-18T11:15:02+03:00
Українські Новини
МОЗ внесло зміни до протоколу лікування коронавірусу

МОЗ внесло зміни до протоколу лікування коронавірусу

Александр Савич
МОЗ, Covid-19, протокол лікування коронавірусу
Лікар. Фото: pexels
Лікар. Фото: pexels

В той час як в Україні сьогодні 191-й день карантину, Міністерство охорони здоров'я внесло зміни в протокол лікування коронавірусу.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу, передають Українські Новини.

"Основними змінами протоколу стали розширення використання глюкокортикоїдів, визначення алгоритмів призначення антикоагулянтної терапії, доповнення протоколу підходами до антимікробної терапії", - прокоментував міністр.

Крім того, було відкориговано призначення тоцілізумаб - синтетичного антитіла, що застосовується при ревматоїдному артриті.

Препарат проходить дослідження на ефективність при тяжких формах пневмонії, викликаної коронавірусом.

Степанов підкреслив, що лікування COVID-19 призначається лікарем з урахуванням індивідуального перебігу хвороби у пацієнта.

Як повідомляли Українські новини, за добу кількість нових випадків захворювання знизилася на 9,9%, нових летальних випадків - збільшилася на 13,3%.

Також Степанов розповів, як хворі на коронавірус зможуть проголосувати на місцевих виборах 25 жовтня.

 

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