У Києві чиновниця вимагала хабар у тисячу доларів за дозвіл усиновити дитину

У Києві начальниця Служби у справах дітей вимагала хабар за дозвіл усиновити дитину з дитячого будинку.

Повідомляється, що за право усиновити 4-річну дитину чиновниця вимагала гроші. Її затримали на робочому місці в момент отримання всієї суми хабаря.

Жінку вже затримали правоохоронці, слідчі дії наразі тривають. Її звинувачують за статтею 368 про отримання неправомірної вигоди посадовою особою.

Якщо провину жінки доведуть, то їй може загрожувати від п'яти до десяти років позбавлення волі, позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років, конфіскація майна.

Чиновниця, яка вимагала хабар. Фото: Прокуратура міста Києва.

Як повідомляли Українські Новини, НАБУ і САП затримали на отриманні хабаря в понад 1 мільйон гривень директора одного з департаментів Харківської ОГА.

До цього Державне бюро розслідувань затримало в Полтаві слідчого територіального управління ДБР і оперуповноваженого Полтавського управління департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції за підозрою у вимаганні 80 тис. доларів за вплив на керівництво бюро і Нацполіціі.