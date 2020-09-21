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21 вересня 2020, понеділок, 21:00 7
Суспільство 2020-09-21T21:30:01+03:00
Українські Новини
В Україну повертається тепло. Прогноз погоди на 22 вересня

В Україну повертається тепло. Прогноз погоди на 22 вересня

Анна Рудык
Погода, Прогноз погоди, погода в Україні
Осінь
Осінь

За прогнозом погоди на вівторок, 2 вересня, в Києві без опадів, мінлива хмарність, вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря удень +23...+25 градусів, вночі +5...+7 градусів.

Про це Гідрометеорологічний центр повідомив Українським Новинам.

На заході України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +3...+8 градусів, удень +21...+26 градусів.

У Карпатах без опадів, температура вночі +3...+8 градусів, удень +14...+19 градусів.

У Моршині без опадів, температура вночі +4...+6 градусів, удень +23...+25 градусів.

У Трускавці без опадів, температура вночі +5...+7 градусів, удень +23...+25 градусів.

У Сваляві без опадів, температура вночі +7...+9 градусів, удень +23...+25 градусів.

На півночі України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +3...+8 градусів, удень +21...+26 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +3...+8 градусів, удень +21...+26 градусів.

На сході України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +2...+7 градусів, на поверхні ґрунту заморозки 0...-5 градусів, удень +20...+25 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +3...+8 градусів, удень +21...+26 градусів.

У Криму хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +7...+12 градусів, удень +21...+26 градусів.

У Ялті без опадів. Температура вночі +9...+11 градусів, удень +23...+25 градусів.

21 вересня на 9:00 температура води в Чорному та Азовському морях становила +19...+21 градус, у Дніпрі біля Києва +17 градусів.

Нагадаємо, раніше синоптики прогнозували  перші заморозки в Україні тільки в кінці жовтня , але в цілому вересень очікується аномально спекотним. 

Тим часом, в Україну повертається тепло. Прогноз погоди на 22 вересня

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