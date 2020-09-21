На Донбасі бойовики знову порушили перемир'я

Бойовики порушили режим припинення вогню в зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі 20 вересня 1 раз, втрат серед українських військовослужбовців не було.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони, передають Українські Новини.

"20 вересня на ділянках відповідальності наших бригад задокументовано одне порушення режиму припинення вогню", - сказано в ньому.

Вогневу активність цього разу зафіксовано неподалік населеного пункту Новоолександрівка.

"Постріли в бік наших позицій були провокаційними і не становили загрози для життя українських воїнів, тому наші захисники зброю у відповідь не застосовували", - йдеться в повідомленні міністерства.

Від початку поточної доби зафіксовано два порушення домовленостей.

Зокрема, поблизу Мар'їнки російські загарбники здійснили постріли у бік Збройних Сил зі стрілецької зброї та застосували гранатомет, пристосований для використання протипіхотних мін ПОМ-2.

За даними Міноборони, бойових втрат серед особового складу ООС немає.

Як повідомляли Українськi Новини, бойовики 1 раз порушили режим припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) 17 вересня, втрат серед українських військовослужбовців немає.

16 вересня бойовики двічі обстріляли позиції ЗСУ з гранатомета і стрілецької зброї.

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