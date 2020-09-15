Полковник і прессекретар бригади поранені через вибух гранати біля Шумів на Донбасі

Внаслідок вибуху гранати біля Шумів Донецької області поранені п олковник і прессекретар однієї з бригад операції Об'єднаних сил (ООС) поранені .

Про це йдеться в повідомленні пресслужби ООС в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Сьогодні, 15 вересня, близько 11:40 в районі населеного пункту Шуми Донецької області внаслідок вибуху гранати типу РГД-5, встановленої, ймовірно, у вигляді розтяжки, зазанвли поранення двоє військовослужбовців - полковник О. Апполонов і прессекретар однієї з бригад В. Залевський. Обидва поранені доставлені в лікарню міста Торецьке, їх стан - стабільний та задовільний. Апполонов і Залевський перебували в цьому районі з метою стандартної перевірки ситуації" , - сказано в ньому.

Триває повне розслідування цієї події і всіх його обставин.

За інформацією, якою ООС має станом на цю хвилину, немає підтверджень того, що цей інцидент був не випадковим.

Зазначається, що вся інформація була доведена до відома Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в повному обсязі.

Як повідомляли Українськi Новини, раніше військовий підірвався на невідомому вибуховому пристрої на Донбасі.

Бойовики тричі обстріляли позиції Збройних сил 14 вересня і запустили безпілотник за лінію розмежування.

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