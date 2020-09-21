Учнів чотирьох шкіл у Рівненській області відправили на карантин

На Рівненщині через випадки коронавірусу чотири навчальні заклади припинили свою роботу у той час, як в Івано-Франківську всі школи перевели на дистанційне навчання.

Про це розповіли сьогодні, 21 вересня, під час онлайн-брифінгу в Рівненській обласній в державній адміністрації.

Так, була закрита школа на території Бабинської об'єднаної територіальної громади (ОТГ) Гощанського району Рівненської області. Ще три школи перейшли на дистанційне навчання в Млинівській та Шпанівській громадах.

Як пояснили в ОДА, причиною закриття навчальних закладів став спалах коронавірусу серед учнів і викладачів.

За даними Міністерства охорони здоров'я, з початку пандемії в Рівненській області було підтверджено 11 242 випадків зараження коронавірусом. Більш 8,7 тис. осіб перебороли захворювання, ще 151 людина - загинула.

Як повідомляли Українські Новини, на Рівненській АЕС повідомили про спалах коронавірусної інфекції COVID-19 – у працівників було підтверджено 6 нових випадків захворювання.

Крім того, у Рівненській області вперше підтвердили повторне зараження коронавірусом нового типу SARS-CoV-2.

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