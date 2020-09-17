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17 вересня 2020, четвер, 12:43 6
Силові структури 2020-09-17T13:30:02+03:00
Українські Новини
Міжнародні військові навчання Rapid Trident-2020 почалися у Львівській області

Міжнародні військові навчання Rapid Trident-2020 почалися у Львівській області

Александр Савич
Rapid Trident, львівська область, військові навчання
Військові навчання Rapid Trident-2020 почалися у Львівській області.Фото: mil.gov.ua
Військові навчання Rapid Trident-2020 почалися у Львівській області.Фото: mil.gov.ua

Міжнародні військові навчання Rapid Trident-2020 року, на відкриття яких приїхав Президент України Володимир Зеленський, почалися у Львівській області.

Про це свідчить трансляція і повідомлення пресслужби Міністерства оборони, передають Українські Новини.

На території центрального військового містечка Міжнародного центру миротворчості та безпеки Академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (Яворівський район Львівської області) відбулася урочиста церемонія підняття прапорів України та Сполучених Штатів Америки, яка ознаменує старт масштабних міжнародних військових навчань на території України в 2020 році.

В офіційній церемонії відкриття взяв участь Президента Володимир Зеленський.

Міноборони зазначає, що у Львівській області перебуватимуть близько 4 тис. військових з 9 країн.

Під час занять на навчальних ділянках буде залучатися бронетехніка і будуть проводитися навчальні стрільби зі стрілецької зброї, здійснюватимуться польоти вертольотів армійської авіації, і повітряних суден військової авіації Повітряних сил Збройних сил України.

Зазначається, що командування Львівського гарнізону і керівництво навчання докладе максимум зусиль для забезпечення безпеки цивільного населення і особового складу, виконання норм чинного законодавства України та дотримання статутного порядку в районі проведення заходу міжнародного військового співробітництва.

Керівництво навчання звертається до жителів населених пунктів, розташованих навколо Міжнародного центру миротворчості та безпеки, гостей Львівської області з наполегливим проханням обмежити відвідування території навчальних ділянок військового полігону з міркувань турботи про безпеку.

Як повідомляли Українські новини, гідрографічний корабель Королівських ВМС Великої Британії увійшов до акваторії Чорного моря.

Також в липні в Чорному морі пройшли військові навчання Sea Breeze-2020.

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