Венедіктова призначила прокурором Тернопільської області Миколайчука

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова призначила Андрія Миколайчука прокурором Тернопільської області після того, як Микола Петришин подав у відставку через кілька днів після призначення. Про це Українським Новинам повідомили в прокуратурі області. Наказ про призначення був підписаний 18 вересня. Новопризначений прокурор з лютого 2002 року працював на різних посадах у військових прокуратурах Центрального і Південного регіонів України, сил антитерористичної операції і об'єднаних сил. Як повідомляли Українськi Новини 11 вересня Ірина Венедіктова призначила Миколу Петришина керівником Тернопільської облпрокуратури, а 17 вересня його було звільнено за власним бажанням. Раніше київські активісти і юристи "грантових" організацій заявили, що нібито в перший же день Петришин влаштував на роботі банкет, на якому примушував підлеглих "клястися йому у вірності" і обіцяти "виконувати будь-які накази". Тим часом Петришин заперечував бурхливе святкування призначення на посаду і погрози на адресу колективу, а інформацію про банкет – провокацією.