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21 вересня 2020, понеділок, 19:02 7
Судова влада 2020-09-21T20:30:02+03:00
Українські Новини
Венедіктова призначила прокурором Тернопільської області Миколайчука

Венедіктова призначила прокурором Тернопільської області Миколайчука

Елена Новикова
Генеральний прокурор України, Призначення на посаду, Ірина Венедіктова, Микола Петришин, прокурор Тернопільської області, Андрій Миколайчук
Андрій Миколайчук. Фото: tern.gp.gov.ua
Андрій Миколайчук. Фото: tern.gp.gov.ua

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова призначила Андрія Миколайчука прокурором Тернопільської області після того, як Микола Петришин подав у відставку через кілька днів після призначення.

Про це Українським Новинам повідомили в прокуратурі області.

Наказ про призначення був підписаний 18 вересня.

Новопризначений прокурор з лютого 2002 року працював на різних посадах у військових прокуратурах Центрального і Південного регіонів України, сил антитерористичної операції і об'єднаних сил.

Як повідомляли Українськi Новини 11 вересня Ірина Венедіктова призначила Миколу Петришина керівником Тернопільської облпрокуратури, а 17 вересня його було звільнено за власним бажанням.

Раніше київські активісти і юристи "грантових" організацій заявили, що нібито в перший же день Петришин влаштував на роботі банкет, на якому примушував підлеглих "клястися йому у вірності" і обіцяти "виконувати будь-які накази".

Тим часом Петришин заперечував бурхливе святкування призначення на посаду і погрози на адресу колективу, а інформацію про банкет – провокацією.

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