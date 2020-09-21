Венедіктова призначила прокурором Тернопільської області Миколайчука

Про це Українським Новинам повідомили в прокуратурі області.

Наказ про призначення був підписаний 18 вересня.

Новопризначений прокурор з лютого 2002 року працював на різних посадах у військових прокуратурах Центрального і Південного регіонів України, сил антитерористичної операції і об'єднаних сил.

Як повідомляли Українськi Новини 11 вересня Ірина Венедіктова призначила Миколу Петришина керівником Тернопільської облпрокуратури, а 17 вересня його було звільнено за власним бажанням.

Раніше київські активісти і юристи "грантових" організацій заявили, що нібито в перший же день Петришин влаштував на роботі банкет, на якому примушував підлеглих "клястися йому у вірності" і обіцяти "виконувати будь-які накази".

Тим часом Петришин заперечував бурхливе святкування призначення на посаду і погрози на адресу колективу, а інформацію про банкет – провокацією.

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