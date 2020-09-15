Кадрові зміни в прокуратурах - звичайне явище нинішньої влади. 8 місяців тому прокуратуру Тернопільської області очолив Петро Бойко, але не зумів втриматися на тривалий термін. Після приходу до Офісу генпрокурора Ірина Венедиктова "перетасувала" практично весь керівний склад обласних прокуратур. Варто відзначити, що кадрові перестановки досі тривають. 11 вересня Офіс генпрокурора призначив ряд нових керівників обласних прокуратур. Військовий прокурор Дарницького гарнізону Микола Петришин був призначений керівником Тернопільської обласної прокуратури. Через кілька днів після призначення київські активісти і юристи "грантових" організацій заявили про бурхливе святкування новоспеченого прокурора області. Нібито в перший же день Петришин влаштував на роботі банкет, на якому примушував підлеглих "клястися йому у вірності" і обіцяти "виконувати будь-які накази".

За інформацією адвоката Романа Маселка, Петришину заперечив заступник прокурора області Олександр Божко, сказавши, що той дозволяє собі неприпустимі речі і що прокурор повинен керуватися законом, а не вказівками, проте Петришин нібито відразу ж почав використовувати свої повноваження і створювати Божку проблеми на роботі. Оскільки підтвердження цієї інформації немає і все зводиться до інформації неназваних джерел, "Українські Новини" вирішили розпитати про це особисто у прокурора Петришина. У бліц-інтерв'ю новий прокурор розповів, як йому вдалося зайняти посаду обласного прокурора, як він відзначив своє призначення, кому вигідно розводити скандал навколо нього через його призначення, а також розповів про походження майна своєї сім'ї, про яке говорять у ЗМІ.

Як Вам вдалося стати прокурором Тернопільської області у 30 років?

До цього призначення, як Ви знаєте, я займав посаду військового прокурора Дарницького гарнізону Центрального регіону. Все що я робив на цій посаді - це служив закону і вимагав справедливості. Я вважаю, що ефективно виконував свою роботу і напевно, це стало головним мотивом призначення мене на посаду керівника тернопільської обласної прокуратури.

Після вашого призначення, в ЗМІ з'явилася інформація про те, що в перший же день своєї нової роботи Ви влаштували бурхливе святкування в прокуратурі області з алкоголем і нібито погрожували підлеглим ...

Нічого такого не було. Ніякої ситуації, про яку пишуть в ЗМІ, не було. Деякі особи почали поширювати провокаційну інформацію в соціальних мережах про те, що нібито вчора в кабінеті були святкування і що найбільш вражаюче - погрози колективу. Це абсолютна брехня. Про дану ситуацію було повідомлено Генеральну інспекцію Офісу генпрокурора, після чого представники інспекції прибули в прокуратуру області і зафіксували, що я просто пив каву у себе в кабінеті і ніякого фуршету, тим більше алкогольних напоїв не було.

Чи проходили Ви якийсь спеціальний огляд?

В цьому не було ніякої необхідності, оскільки співробітники Генінспекції могли неозброєним оком побачити, що тут нічого не відбувається. Не було людей, накритого столу, танців з дівчатами і так далі. Я пив каву і працював.

Ви говорите, що це провокація проти вас. Чи можете назвати прізвища людей, які за цим стоять?

Імен я назвати не можу, але я впевнений, що комусь в Тернопільській області можу не подобатися. Можливо, це тому що я нова людина в області, у мене тут немає ніяких бізнес інтересів або знайомств. У мене тут немає ніяких кумів, сватів або братів. Більш того, багато кому з місцевих еліт моє призначення не подобається, але я розумію, що я і далі буду для них незручним прокурором, тому що в першу чергу для мене пріоритетом будуть інтереси, права і свободи звичайних громадян, а не бізнес еліт або політичних кіл будь-якого забарвлення.

У ЗМІ також повідомляють, що ваша сім'я володіє безліччю майна, зокрема, кількома квартирами, автомобілями і так далі, яке Ви задекларували. Можете пояснити походження цього майна?

У мережі дуже багато маніпулятивної інформації щодо майна моєї дружини. Нібито, що моя сім'я різко обжилася цим майном. Але це не так. Нерухомість і автомобілі у моєї дружини були задовго до нашого знайомства. Звичайно, після того, як ми одружилися, як законослухняний громадянин, я все це показав в декларації. Тобто, велика частина майна перебувала у моєї дружини за багато років до нашого одруження. Що стосується родичів дружини, то вони все життя займаються бізнесом і ніколи не займали будь-яких посад в державних органах. Дружина кілька років працювала прокурором в Київській області, але майже 4 роки тому звільнилася і займається адвокатською практикою і підприємництвом. Крім того, є рішення суду, яке вже набуло чинності про спростування недостовірної інформації, зокрема, про те, що нібито я обжився якимось майном. Тобто, суд підтвердив факт, що це неправда.

Кажуть, що Ви вдячні за свою посаду батькові, який працював в органах прокуратури на керівних посадах?

Це неправда. Мій батько ніколи не працював у прокуратурі, а все життя був військовослужбовцем і працював в армії. Він - брав участь в АТО, але вже звільнився і вийшов на пенсію. Він ніколи не займав керівних посад в армії, а був звичайним прапорщиком. Мій брат також військовослужбовець. І він і я теж пройшли АТО, тому у мене виробилася певна стресостійкість до подібного роду провокацій.

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