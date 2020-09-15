Глава облпрокуратури Тернополя Петришин заперечує бурхливе святкування призначення і погрози підлеглим

Керівник Тернопільської обласної прокуратури Микола Петришин заперечує бурхливе святкування призначення і погрози на адресу колективу і вважає провокацією інформацію про банкет, на якому він начебто змушував підлеглих "клястися йому у вірності" і обіцяти "виконувати будь-які накази".

Про це він сказав у інтерв'ю Українським Новинам.

"Нічого такого не було. Ніякої ситуації, про яку пишуть у ЗМІ, не було. Деякі особи почали поширювати провокаційну інформацію в соціальних мережах про те, що нібито вчора в кабінеті були святкування і погрози колективу. Це абсолютна неправда. Про цю ситуацію було повідомлення на адресу Генеральної інспекції Офісу генпрокурора, після чого представники інспекції прибули до прокуратури області і зафіксували, що я просто пив каву у себе в кабінеті і ніякого фуршету, тим більше алкогольних напоїв, не було", — сказав прокурор.

Він додав, що не проходив огляд, так як в цьому не було жодної необхідності, оскільки співробітники Генінспекціі могли неозброєним оком побачити, що в прокуратурі нічого не відбувалося.

"Не було осіб, накритого столу, танців з дівчатами і так далі. Я пив каву і працював", — додав Петришин.

Прокурор підкреслив, що подібну інформацію сприймає як провокацію, але не став називати якісь імена.

"Імен я назвати не можу, але я впевнений, що комусь у Тернопільській області можу не подобатися. Можливо, це тому, що я нова людина в області, у мене тут немає ніяких бізнес-інтересів або знайомств. У мене тут немає ніяких кумів, сватів або братів. Більш того, багато кому з місцевих еліт моє призначення не подобається, але я розумію, що я і далі буду для них незручним прокурором, тому що першою чергою для мене пріоритетом будуть інтереси, права і свободи звичайних громадян, а не бізнес-еліт або політичних кіл будь-якого забарвлення", — підсумував прокурор області.

Як повідомляли Українськi Новини 11 вересня генеральний прокурор Ірина Венедіктова призначила Петришина керівником Тернопільської облпрокуратури.

Через кілька днів в ЗМІ з'явилася інформація про те, що в перший же день роботи Петришин нібито бурхливо відсвяткував своє призначення і погрожував підлеглим.

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