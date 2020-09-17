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17 вересня 2020, четвер, 17:30 10
Судова влада 2020-09-17T18:30:02+03:00
Українські Новини
Прокурор Тернопільської області Петришин звільнений

Прокурор Тернопільської області Петришин звільнений

Елена Новикова
Прокурор, звільнення, Ірина Венедіктова, Звільнення чиновників, Микола Петришин, прокурор Тернопільської області
Микола Петришин. Фото: Facebook / Микола Петришин
Микола Петришин. Фото: Facebook / Микола Петришин

Після звілнення прокурора Львівської області Ірина Діденко 10 вересня, прогурор Тернопільської області Микола Петришин подав у відставку і вже звільнений з поста. Про це Українським Новинам повідомила пресслужба прокуратури області.

"Він звільнений за власним бажанням", - сказали у відомстві.

У прокуратурі повідомили, що звільнений Петришин в четвер згідно з поданою заявою про відставку за власним бажанням.

Як повідомляли Українськi Новини, в п'ятницю, 11 вересня, генеральний прокурор Ірина Венедиктова призначила Петришина керівником Тернопільської обласної прокуратури.

Раніше повідомлялося про те, що Петришин нібито вліштував в перший день на роботі банкет, на якому примушував підлеглих "клястися йому у вірності" і обіцяти "виконувати будь-які накази".

Сам Петришин заперечує бурхливе святкування призначення і погрози на адресу колективу, а також вважає провокацією інформацію про банкет, на якому він начебто змушував підлеглих "клястися йому у вірності" і обіцяти "виконувати будь-які накази".

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