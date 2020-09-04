Медики допустили зв'язок між коронавірусом і виникненням діабету

той час як в Еквадорі виявили перший випадок зараження двома штамами коронавірусу . Співробітники Університетського медичного центру Шлезвіг-Гольштейн в Німеччині намагаються розібратися в ситуації, коли зараження коронавірусом нового типу SARS-CoV-2 стало причиною раптового виникнення інсулінозалежного діабету у

Про це в четвер, 3 вересня, пише Naked Science, передають Українські Новини.

З моменту початку пандемії COVID-19 дослідження, що проводяться в різних країнах світу, показує, що люди, які страждають на діабет, входять до групи ризику із коронавірусу. Однак зовсім недавно в медичних колах зростає кількість повідомлень про те, що коронавірус сам по собі може бути причиною виникнення діабету.

Фахівці з центру Шлезвіг-Гольштейн розповіли про один з таких випадків, який стався з 19-річним місцевим жителем Фіном Гнадтом.

Ще в квітні 2020 року молодий чоловік зробив тест на антитіла до коронавірусу. Результати показали, що в березні Фінн міг, імовірно, перехворів на COVID-19 без будь-яких симптомів.

Молодий чоловік явно зрадів, що небезпечне захворювання практично не зачепило його, проте вже через короткий проміжок часу він став помічати дивні зміни в стані свого здоров'я. Фінн став багато пити, часто ходити в туалет, швидко втомлюватися, а також посилено втрачав вагу. У травні він звернувся в лікарню, де у нього діагностували діабет першого типу.

Як зазначають медики, під час діабету першого типу імунні клітини організму хворого починають руйнувати бета-клітини, що відповідають за синтез інсуліну в підшлунковій залозі. У випадку з Фінном Гнадтом саме коронавірус SARS-CoV-2 був відповідальний за руйнування бета-клітин. До такого висновку німецькі фахівці прийшли після того, як в крові пацієнта не виявилося аутоантитіл, який атакують бета-клітини.

На основі досліджень співробітники Університетського медичного центру Шлезвіг-Гольштейн роблять висновок, що коронавірус в стані втручатися в функціонування бета-клітин, що призводить до погіршення вироблення інсуліну. Цей факт дозволяє вченим припустити зв'язок між SARS-CoV-2 і першим в житті хворого виникненням діабету першого типу.

Як повідомляли Українські Новини, у Всесвітній організації охорони здоров'я озвучили новий спосіб передачі коронавірусу SARS-CoV-2.

Раніше сотні вчених закликали ВООЗ переглянути рекомендації щодо коронавірусу.

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