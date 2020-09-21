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21 вересня 2020, понеділок, 16:51 7
Суспільство 2020-09-21T17:42:53+03:00
Українські Новини
Українець в Польщі застрахував своє життя на 6,8 млн доларів і інсценував власну смерть

Українець в Польщі застрахував своє життя на 6,8 млн доларів і інсценував власну смерть

Александр Савич
Афера, Польща, страхування, страхування життя, інсценування смерті
Українець в Польщі застрахував своє життя на кілька млн доларів і інсценував власну смерть
Українець в Польщі застрахував своє життя на кілька млн доларів і інсценував власну смерть

Польські поліцейські затримали українця, який застрахував своє життя в польських банках на 26 млн злотих (195 млн гривень) і інсценував власну смерть у той час, як МОЗ відніс Польщу в список країн "зеленої" зони. Про це повідомляє поліція Польщі.

Чоловік був затриманий на прикордонному переході в Дорогуську. 

Він підозрюється в спробі вимагання майже 26 млн злотих у десятка страхових компаній в Польщі. Гроші повинні були бути виплачені за його інсценовану смерть. Чоловік нібито загинув в результаті аварії в Україні.

"Все почалося в кінці жовтня 2019 року, коли позов жінки про компенсацію за смерть її сина, громадянина України, було подано в десяток або близько того компаній зі страхування життя, що базуються в Польщі. Дебіторська заборгованість склала майже 26 мільйонів злотих.

Позивач представила українські документи про обставини смерті її сина в результаті аварії, яка нібито сталася в липні 2019 року на Київському водосховищі.

Чоловік нібито їхав на орендованому човні і в результаті зіткнення з іншим непізнаним човном впав за борт і потонув", - повідомили в польській поліції.

Тіло чоловіка нібито було піддано кремації на наступний день після смерті.

Слідство встановило, що після своєї "смерті" чоловік встиг побувати в декількох країнах, включаючи Україну, Великобританію, Кіпр і Туреччину. При чому він мав при собі польський паспорт.

Польське громадянство чоловік отримав ще в 2018 році.

"Йому може загрожувати тюремне ув'язнення терміном до 10 років. Рішенням суду він був тимчасово заарештований на три місяці", - також повідомили у польській поліції.

У свою чергу в Києві також розпочато розслідування у зв'язку з неналежним проведенням слідчих дій у відношенні припинення процедури розслідування утоплення чоловіки в 2019 році в одному з водоймищ у Вишгородському районі. 

Розслідується також надання помилкових свідчень матері передбачуваної жертви і співробітників судово-медичної експертизи, які підписали фальшиве свідоцтво про смерть.

Як повідомляли Українські Новини, у липні поліція провела операцію з інсенування вбивста, щоб запобігти замаху на кримінального авторитета.

Також правоохоронці затримали 4 підозрюваних в організації та виконанні замовного вбивства двох жінок за допомогою інсценування.

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