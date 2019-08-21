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21 серпня 2019, середа, 11:17 11 Доповнено
Судова влада 2019-08-21T11:30:01+03:00
Українські Новини
Під Києвом інсценували вбивство двох жінок, яких замовили за 50 тисяч доларів

Під Києвом інсценували вбивство двох жінок, яких замовили за 50 тисяч доларів

Затримання причетних до організації вбивства двох жінок. Фото: прокуратура Київської області
Затримання причетних до організації вбивства двох жінок. Фото: прокуратура Київської області

Правоохоронці затримали 4 підозрюваних в організації та виконанні замовного вбивства двох жінок, які два дні тому пропали під Києвом.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури Київської області.

"Під час досудового розслідування встановлено, що колишній чоловік потерпілої, з якою у нього тривають судові спори щодо поділу майна після розлучення, переслідуючи корисливу мету та усвідомлюючи неминучість судового рішення на користь колишньої дружини та її доньки, діючи у змові зі своєю третьою дружиною, замовив та проплатив вбиство потерпілої та її доньки. Для цього він скористався послугами раніше судомого за умисні вбиства. Життя двох осіб замовники оцінили у 50 000 доларів США", - йдеться в ньому.

Наразі, усіх причетних до злочину затримано.

Зазначається, що 53-річна Надія Головач та її 31-річна донька Юлія Зайковська виїхали в суботу, 17 серпня, з міста Бровари у напрямку до Києва і пропали.

(Новина доповнена подробицями)

Як повідомляє прес-служба поліції, під час успішної спецоперації, а саме інсценування вбивства, яке спільно провели працівники СБУ, поліції та прокуратури Київської області правоохоронці вийшли на групу замовників злочину. Затримали 4 підозрюваних в організації замовного вбивства двох жінок, життя яких оцінили у 50 тисяч доларів США. На щастя, мати та донька лишилися живими.

За місцем їх проживання та перебування проведено санкціоновані обшуки, під час яких виявлено та вилучено: сім-картки операторів мобільного зв’язку та мобільні телефони, банківські картки, частину грошових коштів, якими розраховувалися за вчинення замовного вбивства.

Як повідомляли Українські Новини, у Запоріжжі ревнивець "замовив" кілеру коханця своєї колишньої.

Раніше в Одесі затримали кілера, який перебував у злочинному угрупованні.

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