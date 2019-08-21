Під Києвом інсценували вбивство двох жінок, яких замовили за 50 тисяч доларів

Правоохоронці затримали 4 підозрюваних в організації та виконанні замовного вбивства двох жінок, які два дні тому пропали під Києвом.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури Київської області.

"Під час досудового розслідування встановлено, що колишній чоловік потерпілої, з якою у нього тривають судові спори щодо поділу майна після розлучення, переслідуючи корисливу мету та усвідомлюючи неминучість судового рішення на користь колишньої дружини та її доньки, діючи у змові зі своєю третьою дружиною, замовив та проплатив вбиство потерпілої та її доньки. Для цього він скористався послугами раніше судомого за умисні вбиства. Життя двох осіб замовники оцінили у 50 000 доларів США", - йдеться в ньому.

Наразі, усіх причетних до злочину затримано.

Зазначається, що 53-річна Надія Головач та її 31-річна донька Юлія Зайковська виїхали в суботу, 17 серпня, з міста Бровари у напрямку до Києва і пропали.

(Новина доповнена подробицями)

Як повідомляє прес-служба поліції, під час успішної спецоперації, а саме інсценування вбивства, яке спільно провели працівники СБУ, поліції та прокуратури Київської області правоохоронці вийшли на групу замовників злочину. Затримали 4 підозрюваних в організації замовного вбивства двох жінок, життя яких оцінили у 50 тисяч доларів США. На щастя, мати та донька лишилися живими.

За місцем їх проживання та перебування проведено санкціоновані обшуки, під час яких виявлено та вилучено: сім-картки операторів мобільного зв’язку та мобільні телефони, банківські картки, частину грошових коштів, якими розраховувалися за вчинення замовного вбивства.

Як повідомляли Українські Новини, у Запоріжжі ревнивець "замовив" кілеру коханця своєї колишньої.

Раніше в Одесі затримали кілера, який перебував у злочинному угрупованні.