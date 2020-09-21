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21 вересня 2020, понеділок, 16:09 8
Суспільство 2020-09-21T17:30:02+03:00
Українські Новини
У районному суді Харкова виявили спалах коронавірусу

У районному суді Харкова виявили спалах коронавірусу

Константин Долгий
Карантин, МОЗ, коронавірус в Україні
Рукавички та маска. Фото: pixabay
Рукавички та маска. Фото: pixabay

У Харкові, де напередодні збільшили кількість медустанов для хворих на коронавірус, у працівника Ленінського районного суду виявили зараження на коронавірус нового типу SARS-CoV-2.

Як передають Українські Новини, про це повідомляє пресслужба суду.

У повідомленні сказано, що інцидент стався минулої п'ятниці, 18 вересня. З того часу визначається перелік осіб, які могли контактувати з хворим, а також у кого підтвердили зараження.

Крім того, в приміщеннях суду проводиться посилена дезінфекція, щоб не допустити поширення коронавірусу.

У пресслужбі нагадують громадянам, що до закінчення обмежувальних заходів, викликаних пандемією, в суді продовжує діяти особливий режим.

Як повідомляли Українські Новини, раніше зараження на коронавірус виявили у голови Харківської міської ради Геннадія Кернеса, якого екстреним літаком відправили на лікування в Німеччину.

Крім того, згідно з даними МОЗ, в Україні протягом двох днів фіксують зниження захворюваності та смертності від COVID-19.

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