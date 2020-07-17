У Чорному морі проходять навчання "Sea Breeze 2020" за участю 27 кораблів

У цьому році Болгарія приймає міжнародні військові навчання "Sea Breeze 2020" за участю 10. Україна в них участь не бере, хоча восени у нас можуть пройти командно-штабні навчання "Об'єднання зусиль-2020". Про це повідомляє NavalNews. Учасники навчань – 10 країн-членів НАТО – Болгарії, Італії, Греції, Румунії, Грузії, Іспанії, Франції, Туреччини і США. У цілому це 27 кораблів, 9 літаків і 2413 військових. Серед кораблів, задіяних в навчаннях — USS Porter, есмінець ВМС США, який зайшов у Чорне море минулого тижня. Під час навчань військові намагаються відпрацювати бойову готовність і відпрацювання тактичного взаємодії сил для здійснення спільних дій у Чорному морі. Навчання триватимуть до 19 липня. [gallery-6136] Як повідомляли Українські Новини, Збройні сили України потрапили під обстріл бойовиків. Тим часом на Донбасі в бою поранено четирьох українських військових.