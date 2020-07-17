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17 липня 2020, пʼятниця, 21:36 7
Політика 2020-07-17T23:00:02+03:00
Українські Новини
У Чорному морі проходять навчання "Sea Breeze 2020" за участю 27 кораблів

У Чорному морі проходять навчання "Sea Breeze 2020" за участю 27 кораблів

Кира Молчанова
Sea Breeze, військові навчання, Навчання, військово-морські навчання Sea Breeze

У цьому році Болгарія приймає міжнародні військові навчання "Sea Breeze 2020" за участю 10. Україна в них участь не бере, хоча восени у нас можуть пройти командно-штабні навчання "Об'єднання зусиль-2020".

Про це повідомляє NavalNews.

Учасники навчань – 10 країн-членів НАТО – Болгарії, Італії, Греції, Румунії, Грузії, Іспанії, Франції, Туреччини і США.

У цілому це 27 кораблів, 9 літаків і 2413 військових. Серед кораблів, задіяних в навчаннях — USS Porter, есмінець ВМС США, який зайшов у Чорне море минулого тижня.

Під час навчань військові намагаються відпрацювати бойову готовність і відпрацювання тактичного взаємодії сил для здійснення спільних дій у Чорному морі.

Навчання триватимуть до 19 липня.

В учениях участвуют 10 стран. Учения Sea Breeze 2020. Фото: NavalNews
Корабли. Учения Sea Breeze 2020. Фото: NavalNews
Боевая готовность. Учения Sea Breeze 2020. Фото: NavalNews

Як повідомляли Українські Новини, Збройні сили України потрапили під обстріл бойовиків.

Тим часом на Донбасі в бою поранено четирьох українських військових.

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