Формула нарахування пенсій. Від чого залежать виплати і хто може претендувати на найбільшу пенсію

За наявності 35 років стажу українці із середньою зарплатою зможуть претендувати на виплату близько 3 500 гривень у той час, як на індексацію пенсій в 2021 році хочуть виділити 18 млрд гривень. Максимальну виплату зможуть отримати ті, чия зарплата в п'ять разів перевищує розмір середньої. Про те, як нараховуються пенсії в Україні і від чого залежить їх розмір, пише OBOZREVATEL.

Пенсійна формула

В Україні в рамках пенсійної реформи 2017 року розмір всіх майбутніх виплат зменшили. Якщо раніше за кожен рік стажу давали 1,35% розрахункового заробітку, то тепер всього 1%. Повним стажем вважається 35 років. Виходячи з цієї цифри і проведемо приблизний розрахунок.

Отже, щоб дізнатися майбутній розмір виплати, потрібно зразкове співвідношення своєї зарплати до середньої помножити на стаж, 1% і на середню зарплату за три минулі роки. Останній показник - близько 10 тис. грн.

Припустимо, що ви отримуєте середню зарплату (близько 11 тис.), В такому випадку приблизний розрахунок майбутньої пенсії буде виглядати так: 10 000 помножити на 35 помножити на 1 і на 1%. Де одиниця - співвідношення своєї зарплати до середньої, 35 - стаж, а 1% - коефіцієнт оцінки стажу, який у всіх один.

Із середньою зарплатою можна розраховувати на пенсію близько 3500 грн. Важливо при цьому зазначити, що мільйони українців, в тому числі і фізичні особи-підприємці, офіційно платять податки з мінімальної зарплати. В такому випадку коефіцієнт заробітку у формулі буде значно менший одиниці, а претендувати можна буде тільки на мінімальну пенсію. Зараз це 1712 грн (якщо є повний стаж, можна отримувати більше).

Як нараховують пенсію. Інфографіка: Оглядач

Як мати високу пенсію

Мати повний стаж. Зараз, щоб отримати повний стаж, потрібно безперервно працювати як мінімум з 25 до 60 років, тобто мати 35 років стажу. Без офіційного оформлення претендувати на гідну виплату не доведеться.

Работать официально. Требования по стажу в Украине повышают ежегодно. В результате те, кому осталось до пенсии больше 8 лет, чтобы выйти на заслуженный отдых в 60 лет, должны будут иметь 35 лет стажа. И чтобы не оказаться в пенсионном возрасте, но без пенсии, важно работать официально. Кроме того, чем выше "белая" зарплата, тем лучше. Если вы официально трудоустроены, но на минималку, то на достойную пенсию можно не рассчитывать.

До речі, роботодавець зобов'язаний оформити вас за трудовим договором і легально виплачувати вам заробітну плату. Навіть якщо на вашому місці роботи більшість співробітників працює "у тіні" або за договорами підряду, обов'язково потрібно звернутися до керівництва з проханням узаконити ваші відносини згідно з трудовим кодексом. Якщо це не спрацює, варто задуматися про звільнення.

Юрист Олександр Плахотник нагадує: ті, хто працює неофіційно, не просто позбавляються можливості отримати пенсію. Вони також не можуть претендувати на лікарняні, декрет, оплачувану відпустку і навіть субсидію.

Як повідомляли Українські Новини, українці отримуватимуть по дві пенсії і платити накопичувальний внесок.

Також ми писали, кому підвищили пенсії у вересні і чому виплати підвищили не всім.

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