Українці будуть отримувати по дві пенсії і платити накопичувальний внесок. Які нововведення готує Кабмін

В Україні при виході на пенсію, яку мають намір підвищили деяким пенсіонерам у вересні, хочуть встановити виплату двох пенсій, а з своїх зарплат громадяни будуть платити додатковий внесок. Відповідні пропозиції опубліковані в планах Кабінету міністрів, пише OBOZREVATEL. Так, повідомляється, що нововведення повинні розробити до кінця року. Зазначається, що є і прихильники, і противники такого рішення. Наприклад, колишній міністр соцполітики Андрій Рева наполягає, що в існуючій ситуації зберегти і тим більше примножити зібрані кошти вкрай складно. За його словами, накопичувальні пенсії виплачуватимуть поряд з солідарними (ті, що є зараз). "Коли ти виходиш на пенсію, то можна цей бонус відразу зняти, а можна його розтягнути в часі", - пояснив Рева. Наприклад, якщо щомісяця відкладати на накопичувальний рахунок по 7% від зарплати, то на пенсії можна буде отримувати додаткову виплату в розмірі 10,2% від останньої зарплати. Який був би розмір другої пенсії: При зарплаті в 20 тисяч і внесок в 7% - 2 тисячі гривень; При зарплаті в 10 тисяч і внесок в 7% - 1,02 тисячі гривень. Також наголошується, що, при цьому, якщо відкладати по 7% з зарплати в 10 тисяч, то накопичити можна буде 294 тис. грн. А отримуючи 1,02 тисячі в середньому 18 років (стільки українці живуть на пенсії), отримати можна буде тільки 220 тис. Також Українські Новини писали, кому підвищили пенсії у вересні і чому виплати підвищили не всім. Раніше в ПФУ відзвітували про фінансування пенсій за вересень .