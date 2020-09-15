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15 вересня 2020, вівторок, 05:30 13
Суспільство 2020-09-15T08:15:03+03:00
Українські Новини
Українці будуть отримувати по дві пенсії і платити накопичувальний внесок. Які нововведення готує Кабмін

Українці будуть отримувати по дві пенсії і платити накопичувальний внесок. Які нововведення готує Кабмін

Анна Рудык
пенсійна реформа, пенсія, пенсія в Україні, накопичувальні пенсії
Виплати
Виплати

В Україні при виході на пенсію, яку мають намір підвищили деяким пенсіонерам у вересні, хочуть встановити виплату двох пенсій, а з своїх зарплат громадяни будуть платити додатковий внесок. Відповідні пропозиції опубліковані в планах Кабінету міністрів, пише OBOZREVATEL.

Так, повідомляється, що нововведення повинні розробити до кінця року.

Зазначається, що є і прихильники, і противники такого рішення. Наприклад, колишній міністр соцполітики Андрій Рева наполягає, що в існуючій ситуації зберегти і тим більше примножити зібрані кошти вкрай складно.

За його словами, накопичувальні пенсії виплачуватимуть поряд з солідарними (ті, що є зараз).

"Коли ти виходиш на пенсію, то можна цей бонус відразу зняти, а можна його розтягнути в часі", - пояснив Рева.

Наприклад, якщо щомісяця відкладати на накопичувальний рахунок по 7% від зарплати, то на пенсії можна буде отримувати додаткову виплату в розмірі 10,2% від останньої зарплати.

Який був би розмір другої пенсії:

При зарплаті в 20 тисяч і внесок в 7% - 2 тисячі гривень;

При зарплаті в 10 тисяч і внесок в 7% - 1,02 тисячі гривень.

Також наголошується, що, при цьому, якщо відкладати по 7% з зарплати в 10 тисяч, то накопичити можна буде 294 тис. грн. А отримуючи 1,02 тисячі в середньому 18 років (стільки українці живуть на пенсії), отримати можна буде тільки 220 тис.

Також Українські Новини писали, кому підвищили пенсії у вересні і чому виплати підвищили не всім. 

Раніше в ПФУ відзвітували про фінансування пенсій за вересень .

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