У Харківській області вчителька вдарила дитину по голові під час уроку

10 вересня в Первомайському ліцеї № 7 на уроці історії в 5-А класі вчителька вдарила книгою дитину по голові, водночас як під час карантину кількість звернень в поліцію про домашнє насильство збільшилася вдвічі . Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

Учениця 5-го класу під час уроку гортала сторінки книги. Це не сподобалося вчительці і вона вирішила вдарити дитину.

"Замість того, щоб зробити зауваження, жінка підійшла до дівчинки, відібрала книгу і вдарила нею дитину по голові. На наступний день мати дитини написала заяву в Первомайський відділ поліції. Зараз матеріал переданий в ювенальну превенцію районної поліції", - повідомляють в поліції.

Поліційні опитали вчителя з історії та однокласників дівчинки, які підтвердили дії вчителя.

"Щодо вчителя буде складено адміністративний протокол за ст.173-4 (буллінг учасника освітнього процесу) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Після чого матеріали будуть направлені до суду для прийняття рішення ", - заявили в поліції.

Як повідомляли Українські Новини, у Німеччині пасажирка побила водія автобуса після прохання надіти маску.

Також за перше півріччя 2020 року понад 101 тис. заяв про домашнє насилля надійшли в поліцію.

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