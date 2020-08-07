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07 серпня 2020, пʼятниця, 14:55 8
Силові структури 2020-08-07T16:45:02+03:00
Українські Новини
За пів року в поліцію надійшли більш як 101 тисяча заяв про домашнє насильство

За пів року в поліцію надійшли більш як 101 тисяча заяв про домашнє насильство

Ольга Фандорина
домашнє насилля, Насилля, Насильство в сім'ї
Насильство Фото: pixabay
Насильство Фото: pixabay

В січні-червні 2020 року більш як 101 тисяч заяв про домашнє насильство надійшла в поліцію.

Про це під час пресконференції повідомила заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павличенко, передають Українські Новини.

"Кількість заяв і повідомлень, які надійшли за 6 місяців цього року, перевищила 101 тис.", - сказала вона.

Павличенко зазначила, що це на 40% більше, ніж минулого року.

Вона також зазначила, що кількість заяв могла зрости через більшу поінформованість громадян про те, чим є домашнє насильство.

Раніше Зеленський сказав, коли внесе в Раду законопроєкт про боротьбу з домашнім насильством.

Як повідомляли Українськi Новини, заступник міністра соціальної політики з питань європейської інтеграції Сергій Ніжинський заявив, що серед 95 тис. Офіційно зареєстрованих в міністерстві постраждалих від домашнього насильства , які мають офіційний статус, 10 тис. чоловіків і 763 дитини.

Зокрема, в Києві також зросла кількість випадків домашнього насильства.

У листопаді 2011 року Україна підписала Стамбульську конвенцію. У листопаді 2016 року експрезидент Петро Порошенко запропонував Верховній Раді ратифікувати її.

Однак парламент повернув законопроєкт на доопрацювання, оскільки вважав, що деякі норми конвенції суперечать національним духовним принципам. 11 січня 2019 року  набрав чинності закон про кримінальну відповідальність за домашнє насильство і примус до шлюбу.

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