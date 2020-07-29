У Німеччині жінка побила водія автобуса після прохання надіти маску

Пасажирка автобуса накинувся на водія і побила його за прохання одягти захисну маску, в Німеччині, як цього вимагають правила країни, куди за "безвізом" поки не будуть пускати українців.

Про це повідомляє Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Як повідомляється, ситуація сталася в місті Дармштадт, недалеко від Франкфурта у вівторок, о 21:00.

Як повідомляє поліція, нападниця зайшла в автобус з трьома чоловіками і дитиною. Оскільки група не мала захисних масок, жінка-водій автобуса кілька разів поінформувала пасажирів про зобов'язання носити маску через гучномовець.

У відповідь жінка і її супутники словесно ображали водія. А на останній зупинці пасажирка несподівано підбігла до водійської кабіни, відкрила двері і кілька разів вдарила водія.

Жінка через поранення була змушена припинити роботу. Нападницю зараз розшукує поліція.

Як зазначається, це одне з декількох жорстоких нападів на водіїв автобусів у Європі.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві водій автомобіля побив велосипедиста за зауваження.