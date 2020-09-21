У Держспоживчслужбі заявили, що повітря в Києві не забруднене

У той час, як в Державній службі з надзвичайних ситуацій заявили про задимленість в Києві через пожежі на торфовищі, в Держпродспоживчслужбі заявили, що с таном на ранок понеділка, 21 вересня, спостерігається лишеневелике перевищення показників поблизу автомагістралей. Про це в коментарі РБК-Україна заявив глава Держпродспоживчслужби столиці Олег Рубан.

За його словами, зараз фахівці продовжують проводити виміри.

"Є незначні перевищення, які притаманні понеділка. Вони спостерігаються біля автомагістралей. Те, що публікується в інтернеті про забруднення повітря, то таких показників немає", - сказав Рубан.

Як повідомляли Українські Новини, через пожежу в Києві в Дарницькому районі жителям міста рекомендують не виходити з дому. У деяких районах спостерігається задимлення через горіння торфовищ.

На минулому тижні під Києвом горів військовий полігон. Його вдалося загасити силами військових і рятувальників. Гасінням пожежі займалися військовослужбовці військової частини А2399, рятувальники ДСНС, Нацгвардія і лісники.

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