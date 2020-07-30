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  • На пляж в Чугуєві поруч з відпочивальниками з вертольота висадився десант
30 липня 2020, четвер, 17:11 6
Життя 2020-07-30T18:00:02+03:00
Українські Новини
На пляж в Чугуєві поруч з відпочивальниками з вертольота висадився десант

На пляж в Чугуєві поруч з відпочивальниками з вертольота висадився десант

Александр Савич
військові навчання, Чугуїв, вертоліт на пляжі

В мережу потрапило відео вертольота з військових навчань, на якому видно, як висаджують десант у річку на одному з пляжів в місті Чугуїв, Харківська область після завершення міжнародних військових навчань "Сі Бриз-2020" в акваторії Чорного моря. Очевидці опублікували відеозапис в інтернет, повідомляють Букви і Харків Live на своїх сторінках в Facebook.

Здійснюючи висадку десанту військовий вертоліт опустився низько над озером, де відпочивали люди, у результаті чого потоками вітру перевернув човен з відпочиваючими.

Букви и Харьков Live на своих страницах в Facebook.

В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Як повідомляли Українські новини, буря у Волинській області зривала дахи будинків і валила дерева.

Також у Рівненській області дві доби билися "село на село".

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