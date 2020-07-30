На пляж в Чугуєві поруч з відпочивальниками з вертольота висадився десант

В мережу потрапило відео вертольота з військових навчань, на якому видно, як висаджують десант у річку на одному з пляжів в місті Чугуїв, Харківська область після завершення міжнародних військових навчань "Сі Бриз-2020" в акваторії Чорного моря. Очевидці опублікували відеозапис в інтернет, повідомляють Букви Харків Live на своїх сторінках в Facebook.

Здійснюючи висадку десанту військовий вертоліт опустився низько над озером, де відпочивали люди, у результаті чого потоками вітру перевернув човен з відпочиваючими.

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В результаті інциденту ніхто не постраждав.

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